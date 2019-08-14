0553 313 94 23

Buca’nın koca yürekli temizlik personeli sokaklara sevgi ekiyor

Buca Belediyesinde çalışan yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), can dostlarının kahramanı oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
Buca’nın koca yürekli temizlik personeli sokaklara sevgi ekiyor

Buca Belediyesinde çalışan yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), can dostlarının kahramanı oldu. Temizlik yaptığı mıntıkaya toz kondurmayan Çelik, kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak Bucalıların kalbinde taht kurdu.


Sokak hayvanlarına karşı şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde Buca Belediyesi’nin engelli temizlik personeli Recep Çelik’in çalışma bölgesindeki kedi ve köpek sevgisi herkese örnek oldu. Süpürge ve kovasıyla çalışma alanı içindeki Efeler Mahallesi, Şirinyer Tren İstasyonu ve çevresinde mesaiye başlayan Recep Çelik’in gösterdiği sevgiye karşılık, koca yürekli işçiyi kokusundan tanıyan sokak hayvanları da onunla birlikte her gün mıntıka temizliği yapmaya başladı.


Temizlik görevini tamamlar tamamlamaz hayvanları besleyen Çelik’in, gözlerindeki sevgiyi gören vatandaşlar onun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.



“Beraber mıntıka temizliği yapıyoruz”


Gösterilen ilgiye karşılık mütevazı yaşantısına devam eden Çelik, Buca sokaklarını temizlemeye devam ederken sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye de devam edeceğini ifade ederek, “İşi devralıyorum, işimi tamamladıktan sonra da hayvanlarla ilgileniyorum.Beni gördüklerinde ses tonumdan ya da kokumdan tanıyorlar. Peşime takılıyorlar, beraber mıntıka temizliği yapıyoruz. Karnı acıktığı zaman yemeğini ve suyunu veriyorum, masajını yapıyorum. Benden ayrılmıyorlar, akşama kadar benimle dolaşıyor, paydos ettiğimde ‘hadi gidin yerinize’ dediğim zaman yerlerine gidiyorlar. Bu hayvanların insanları ne kadar çok sevdiğinin bir örneğidir. İnsanlar da tüm hayvanlara sevgi göstersinler. Yemeklerini çöpe atmasınlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk’ü transfer etti
    1. Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan..
    2. Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle..
    3. Çocukların torpille oyunu yangına..
    4. Lavanta turizmi bayramda rekor kırdı
    5. Yemen'de Aden ve Lahic emniyet..
    6. GÜNCELLEME - Kars'ta 3 terörist..
    7. Meteoroloji uyarmıştı! O ilimizde..
    8. AK Parti Gençlik Kolları’ndan..
    9. Guatemala'nın yeni liderinden ABD ile..
    10. Otomobilin çarptığı motosiklet..
    11. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    12. Fındık mantarına ‘gurbetçi’ rağbeti
    13. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
    14. Antalya’da 20 yaşındaki ablasını..
    15. Kayserispor'da kombinelere yoğun ilgi
    16. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya..
    17. Esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
    18. Göbeklitepe’ye araç desteği
    19. Sinop İmam Hatip Lisesi 17. mezunlar..
    20. Sakarya'da denize girişlerin..
    21. Mısırlı “Ticaret Kralı” Hüseyin Salim
    22. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    23. Yorgun merminin bu seferki hedefi..
    24. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    25. Arıların çatıya yaptığı petekten 15..
    26. Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki..
    27. KARDEMİR’de bayram çoşkusu
    28. Erbaş, İslam ülkeleri hac..
    29. Eğlencenin ortasında yangın söndürme..
    30. "İnsansız hava araçlarımız görev icra..
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan