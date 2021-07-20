Bu zulüm artık son bulsun! Genç evlilik mağdurları bu bayramı da buruk geçiriyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kendi istekleri ve ailelerinin rızasıyla, Allah’ın emriyle genç yaşta evlenen erkekler, feminist grupların dayattığı Batı menşeli yasalar yüzünden; “tacizci, tecavüzcü” diye yaftalanarak hapiste yatanlar, bu bayramda da ailelerine kavuşamadılar. Genç evlilik mağdurlarından Damla Atalay, başından geçen olayları Yeni Akit’e anlattı. Atalay, “2007 yılında eşime severek isteyerek kaçtım. Başta ailem şikayetçi oldu. Daha sonra şikayetlerini geri çektiler. Fakat artık kamu davasına dönmüştü. Düğünüm oldu. Bu evlilikten 2 tane kız evladım oldu. Mutlu giden bir evliliğim vardı. Eşime toplamda 11 yıl 4 ay ceza verdiler ve 2019’un 7’nci ayında, evlendiğimizden 12 yıl sonra bir gece aniden bizden koparıp cezaevine götürdüler” dedi.

“Bizi sahipsiz bıraktılar!”

Atalay, “Beni, evlatlarımı sahipsiz bıraktılar. Biz mutluyduk. Beni, eşim değil bu yasalar mağdur etti. 1 buçuk senedir eşim evlatlarının kokusunu unuttu. Evlatlarım babalarını göremedi. Biz genç yaşta yuva kurduk sadece. İstismarcılarla aynı koğuşa attılar eşimi. Oysa istismar söz konusu bile olamaz. Artık 28 yaşındayım ve hâlâ aynı şeyi söylüyorum eşime severek isteyerek evlendim. Bizler hem maddi hem manevi olarak çöktük” ifadelerini kullandı.

“Diğer insanlara hak olan bize hak değil mi?”

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadıkları kapı bırakmadıklarını söyleyen Atalay, “Bu süreçte çalmadığımız kapı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Her şeye rağmen bu yasa çıkacak dedi. Biz bekliyoruz, bekleyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Bizim kurulu düzenimiz bozuldu. Bu bayram da evlatlarımın boynu bükük kalacak. Biz artık bizlere verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Bayram geliyor cezaevinde bayram görüşü bile yok bir buçuk senedir. Eşim bir buçuk senedir evlatlarına sarılamadı. Bu nasıl acıdır tarif edemem. Bizlere yapılan bu zulüm artık son bulsun. ‘Kanayan yara’ diye adlandırıldı yıllardır durumumuz. Artık kanayan yaramız sarılsın. Diğer insanlara hak olan bize ve evlatlarımıza hak değil mi?” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

