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Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar! Seneye başlıyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başında turizme açılacağını duyurdu. Yolculuk ücretinin60 milyon dolara mal olacağı öğrenildi.

07 Haziran 2019 Cuma 23:20
Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar! Seneye başlıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:20
  1. NASA

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