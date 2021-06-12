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İSLAM Bu yıl Türkiye'den hacca gidilmeyecek mi? Hac olmayacak mı 2021
İSLAM

Bu yıl Türkiye'den hacca gidilmeyecek mi? Hac olmayacak mı 2021

2021 hacca kimler gidebilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında hac kayıtlarını yaptıranlar, bu sene hacca gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. Konu hakkında Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Peki, hacca gidilmeyecek mi? Bu sene hac yok mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:31:00 -
Bu yıl Türkiye'den hacca gidilmeyecek mi? Hac olmayacak mı 2021

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan yalnızca kendi vatandaşlarına hac vazifesini yerine getirme izni vermiş, ülke dışından misafir kabul etmemişti. Hacca gitmeyi bekleyenler bu yıl durumun nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Konu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Peki, bu yıl hacca gidilmeyecek mi?

Bu yıl Türkiye'den hacca gidilmeyecek mi? Hac olmayacak mı 2021

Suudi Arabistan bu yıl pandemi sebebiyle yalnızca vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac ini vereceğini duyurdu. 2020’de hac kaydını yaptıranların haklarının 2022’ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin henüz Diyanet’ten açıklama yapılmadı.

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