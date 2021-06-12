Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan yalnızca kendi vatandaşlarına hac vazifesini yerine getirme izni vermiş, ülke dışından misafir kabul etmemişti. Hacca gitmeyi bekleyenler bu yıl durumun nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Konu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Peki, bu yıl hacca gidilmeyecek mi?

Bu yıl Türkiye'den hacca gidilmeyecek mi? Hac olmayacak mı 2021

Suudi Arabistan bu yıl pandemi sebebiyle yalnızca vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac ini vereceğini duyurdu. 2020’de hac kaydını yaptıranların haklarının 2022’ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin henüz Diyanet’ten açıklama yapılmadı.