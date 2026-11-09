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Aktüel Bu yıl palamuta doyduk! Tanesi 100-125 liraya düştü, şimdi gözler hamside
Aktüel

Bu yıl palamuta doyduk! Tanesi 100-125 liraya düştü, şimdi gözler hamside

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Bu yıl palamuta doyduk! Tanesi 100-125 liraya düştü, şimdi gözler hamside

Trabzon’daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Tanesi 100 ila 125 lira arasında satılan palamut vatandaşlardan ilgi görürken balıkçılar yaklaşık bir ay içinde yerli Trabzon hamsisinin de tezgahlarda yerini almasını bekliyor.

Trabzon’da balık tezgahlarının yıldızı bu sezon palamut oldu. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 300, somon 350, çipura ile levrek 500, barbun ise 600 liradan alıcı buluyor.

 

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, balık satışlarının gayet iyi olduğunu ve palamut bolluğundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Palamudun tanesi 100-125 lira arası değişiyor. Çok güzel, uygun, makul. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 200 gram geliyor. Bu sene palamut bol. İnşallah palamut gittikten sonra güzel bir hamsi bolluğu olur." değerlendirmesinde bulundu.

 

Balıkçı Kadir Pınar da vatandaşın bu yıl palamuta doyduğunu dile getirerek, yaklaşık bir ay sonra Trabzon hamsisinin tezgahlarda yerini almasını beklediklerini kaydetti.

Emin Avcı ise olumsuz hava koşullarından dolayı tezgahlarda balık çeşitlerinin az olduğunu belirterek, "Bu sene palamuta doyduk. Tuzlayanlar tuzladı, donduruculara attı, yiyenler yedi. Hamsiyi bekliyoruz. Onun da eli kulağında. Tabii palamut bol olduğu için hamsi biraz daha az olur. Ama sonuçta gelir." ifadesini kullandı.

 

Vatandaşların sürekli hamsiyi sorduğunu aktaran Avcı, "Şu anda hamsiler dışarıdan geliyor. Karadeniz Ereğli'den geliyor. Tabii bizim buranın yerli hamsisini istiyorlar. O da bir aya gelir büyük bir ihtimalle." dedi.

 

Balık tercihini palamuttan yana kullanan Salih Çiftçi de "Bu sene palamuta doyduk. Çünkü bizim evde 2-3 günde bir yapılıyor. Hamsiyi de özledik. Sezon açılıyor artık. Gözümüz aydın." diye konuştu.

Ali Uzuncan ise hamsinin sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve gelmesini dört gözle beklediklerini ifade etti.

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