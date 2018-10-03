0553 313 94 23

Bu tuzağa sakın düşmeyin: Sicili bozuğa, SGK'sı olmayana kredi!

İstanbulluların yoğun olarak geçtiği metrobüs-metro durakları ile semt merkezlerinin yürüyüş yollarına yapıştırılan; "Sicili bozuğa, SGK'sı olmayana kredi" yazılı broşürler büyük ve tehlikeli tuzaklar içeriyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:01
Bu tuzağa sakın düşmeyin: Sicili bozuğa, SGK'sı olmayana kredi!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr istihbarat merkezine başvuruda bulunan bir vatandaş, kredi başvurusu için ulaştığı firma ile yaşadıklarını haber merkezimize anlattı.

Edindiğimiz bilgilere göre süreç söyle işliyor:

Telefon görüşmesinde ön onay veriyorlar

Kredi kullanmak isteyen vatandaş broşürde yazılı numarayı çevirdiğinde kendisinden T.C Kimlik numarası isteniyor. T.C Kimlik numarasını alan operatör size yarım saat içinde dönüş yapılacak diyerek konuşmayı sonlandırıyor. Yaklaşık yarım saat sonra aranan başvuru sahibine; 15 Bin liralık krediniz için ön onay verildi cevabı aktarılıyor.

Kredi tuzağına düşen vatanadaşların tüm bilgilerinin ele geçiriyorlar

Telefon görüşmesi ile tuzağa düşen vatandaş yanında kimliği ile birlikte firmanın yolunu tutuyor. Burada kendisini karşılayan kişi vatandaşın kimlik fotokopisi ile birlikte anne kızlık soyadı gibi önemli bilgilerini alıyor. Birkaç dakika geçtikten sonra ise başvuru sahibi kişiye; kredisinin iptal olmadığı ancak askıya alındığı bilgisi veriliyor. Kredi notunu yükseltmek için başvuru yapmaları gerektiğini söyleyen 'Sözde Müşteri Temsilcisi' bu çalışma karşılığında 250 TL karşılığında bir makbuz keserek vatandaştan ücreti tahsil ediyor. İddialara göre alınan bu ücret kişiden kişiye göre de değişiklik gösteriyor.

"Telefonuma bir daha cevap vermediler"

İstihbarat merkezimize başvuran vatandaş ödemeyi yaptıktan birkaç gün sonra firmaya ait numarayı aradığını ancak kendisine cevap verilmediğini söyledi:

" Ödeme yapıp birkaç gün bekledikten sonra aramalarıma cevap vermediler. Tekrar ofise gittim. Bana ödeme yaptığım gün kredi puanımın kesin yükseleceğini söylemediklerini aktardılar. Paramdan vazgeçtim ama kimlik fotokopim ve anne kızlık soyadı gibi özel bilgilerim onlarda. "

Konu ile ilgili mağduriyetleriniz için Whatsapp iletişim hattı: 0553 313 94 23

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:01
  1. SGK
  2. sicili bozuğa kredi
  3. SGK'sı olmayana kredi
  4. kredi tuzağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'ya vefa
    1. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'ya vefa
    2. Dünyada bir garib yolcuyuz
    3. Bebeklerin saç ve tırnağında sağlığına..
    4. Bu püf noktalar işinizi kolaylaştıracak
    5. Bu tuzağa sakın düşmeyin: Sicili..
    6. Meral Akşener'in tiyatrosunda ikinci..
    7. Çocuklu evlerde bu önlemleri alın
    8. Samsun'daki cinayete karışan şahıs..
    9. ABD Filistin'in açtığı davanın..
    10. Porto-Galatasaray maçının ilk 11'i..
    11. Kusmasından endişe etmeyin
    12. Hiç değilse yavrunuza acımalısınız
    13. Uwe Rösler: Beşiktaş’ı üzebiliriz
    14. Hurafe skandalı! Hz. Cebrail'e..
    15. Zeytinyağı ile sağlıklı incir şöleni
    16. Karamollaoğlu'ndan ilginç 'McKinsey'..
    17. Meteorolojiden o iller için yağış..
    18. Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı..
    19. Sinemalarda değil Brezilya'da!..
    20. En zararlı bal: Öfke
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!