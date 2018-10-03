Bu tuzağa sakın düşmeyin: Sicili bozuğa, SGK'sı olmayana kredi!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr istihbarat merkezine başvuruda bulunan bir vatandaş, kredi başvurusu için ulaştığı firma ile yaşadıklarını haber merkezimize anlattı.

Edindiğimiz bilgilere göre süreç söyle işliyor:

Telefon görüşmesinde ön onay veriyorlar

Kredi kullanmak isteyen vatandaş broşürde yazılı numarayı çevirdiğinde kendisinden T.C Kimlik numarası isteniyor. T.C Kimlik numarasını alan operatör size yarım saat içinde dönüş yapılacak diyerek konuşmayı sonlandırıyor. Yaklaşık yarım saat sonra aranan başvuru sahibine; 15 Bin liralık krediniz için ön onay verildi cevabı aktarılıyor.

Kredi tuzağına düşen vatanadaşların tüm bilgilerinin ele geçiriyorlar

Telefon görüşmesi ile tuzağa düşen vatandaş yanında kimliği ile birlikte firmanın yolunu tutuyor. Burada kendisini karşılayan kişi vatandaşın kimlik fotokopisi ile birlikte anne kızlık soyadı gibi önemli bilgilerini alıyor. Birkaç dakika geçtikten sonra ise başvuru sahibi kişiye; kredisinin iptal olmadığı ancak askıya alındığı bilgisi veriliyor. Kredi notunu yükseltmek için başvuru yapmaları gerektiğini söyleyen 'Sözde Müşteri Temsilcisi' bu çalışma karşılığında 250 TL karşılığında bir makbuz keserek vatandaştan ücreti tahsil ediyor. İddialara göre alınan bu ücret kişiden kişiye göre de değişiklik gösteriyor.

"Telefonuma bir daha cevap vermediler"

İstihbarat merkezimize başvuran vatandaş ödemeyi yaptıktan birkaç gün sonra firmaya ait numarayı aradığını ancak kendisine cevap verilmediğini söyledi:

" Ödeme yapıp birkaç gün bekledikten sonra aramalarıma cevap vermediler. Tekrar ofise gittim. Bana ödeme yaptığım gün kredi puanımın kesin yükseleceğini söylemediklerini aktardılar. Paramdan vazgeçtim ama kimlik fotokopim ve anne kızlık soyadı gibi özel bilgilerim onlarda. "

Konu ile ilgili mağduriyetleriniz için Whatsapp iletişim hattı: 0553 313 94 23