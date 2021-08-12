Bu tezgaha dikkat! Sahilde Afgan bayrağının çekilmesinin altında ne var?
Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında bir plaja Afgan bayrağı çekilmesi videosunun arka planında nelerin olduğu konuşuldu.
Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun yorumları ile Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Afgan mülteciler üzerinden başlatılan provokasyon masaya yatırıldı.
Programda bir plajda direğe çekilen Afgan bayrağı videosunun arka planında nelerin olduğu konuşuldu.
Plajda sadece Afgan bayrağı değil başka ülkelere ait bayraklarında olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.