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Gündem Bu tezgaha dikkat! Sahilde Afgan bayrağının çekilmesinin altında ne var?
Gündem

Bu tezgaha dikkat! Sahilde Afgan bayrağının çekilmesinin altında ne var?

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında bir plaja Afgan bayrağı çekilmesi videosunun arka planında nelerin olduğu konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 12:32:00 - 2021-08-12 12:33:32

Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun yorumları ile Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Afgan mülteciler üzerinden başlatılan provokasyon masaya yatırıldı.

Programda bir plajda direğe çekilen Afgan bayrağı videosunun arka planında nelerin olduğu konuşuldu.

Plajda sadece Afgan bayrağı değil başka ülkelere ait bayraklarında olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.

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Yorumlar

bekr

ali abi her şey güzelde artık türkiyedeki mülteci sorunlarını gör abi sadece devlet kurumlarında ki bu mültecilerin memurlara haraketlerini izlesen düşüncelerinin değişeceğini düşünüyorum
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Rabia Zafer

Mūlteciler Alet Edilerek Tūrkiye de, Kaos Çıkarmak İsteyenler Var. Millet Olarak Bu Oyuna Gelinmemelidir.
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