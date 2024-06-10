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Ekonomi Bu nasıl iş gerçekten? Petrol gelirleri yüzde 50 arttı
Ekonomi

Bu nasıl iş gerçekten? Petrol gelirleri yüzde 50 arttı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:23:00 -
Bu nasıl iş gerçekten? Petrol gelirleri yüzde 50 arttı

ABD ve birçok Batılı ülkenin yaptırımlarına maruz kaldığı söylenen Rusya'nın petrol satışlarında mayısta yüzde 50 artış görüldü.

Yaptırımlara rağmen Rusya’nın ihracat gelirlerinde enerji kalemi artan bir pay almaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz satışları 2024’ün ilk dört ayında 4,16 trilyon rubleye ulaştı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 82,2 arttı.

Petrol gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış oldu.

Bloomberg’in Rusya Maliye Bakanlığı’na dayanan haberine göre, mayıs ayında yakıt ürünlerinden elde edilen vergiler 632,5 milyar ruble olarak kaydedildi.

Mayıs ayında petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 39 artarak 793,7 milyar rubleyi buldu.

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