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Gündem Bu nasıl doktor? 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın'
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Bu nasıl doktor? 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın'

Samsun'da doktorluk yapan Mustafa O.İ. doktor olan eşi Fulya İ.'den şikayetçi oldu. Mustafa O.İ., eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve "Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek, eşinin kendisinin yüzüne tükürdüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:53:00 -
Bu nasıl doktor? 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın'

Olay, geçen hafta, Bafra ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Fulya İ., Alaçam Devlet Hastanesi’nde görevli doktor eşi Mustafa O.İ.’nin yanına Bafra’ya geldi. Görülen semptomlar üzerine Dr. Fulya İ.’ye hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Fulya İ. ile test sonucu negatif çıkan eşi, evlerinde karantinaya alındı.

"Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" 

İddiaya göre, karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.'nin iddiasına göre, Fulya İ., "Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek, eşinin yüzüne tükürdü. Yine iddiaya göre elini ısırdığı eşinin ağzına, eline aldığı tükürüğü sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ. karantina süresini tamamlaması için eşinin bulunduğu evden alınarak, başka adrese yerleştirildi.

5 kez karakola gitmişler

Öte yandan, çift arasında daha önce de şiddetli tartışmalar yaşandığı, 5 kez darp iddiasıyla polis merkezine giderek ifade verdikleri ortaya çıktı. En son 4 ay önce yaşanan darp olayında ise Dr. Fulya İ. iddiaya göre marketten aldığı kıymadan sokakta gördüğü kediye verince eşinden şiddet gördü.

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