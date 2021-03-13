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Gündem Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!
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Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!

Türkiye'de koronavirüs pandemisine rağmen sanayi üretimi arttı. Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemeyen solcu Evrensel gazetesi, üreticileri suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 07:27:00 - 2021-03-13 07:37:55
Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretim endeksini bugün sabah saatlerinde açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.

Salgın koşullarına rağmen gösterilen bu başarıyı, Evrensel gazetesi, patronların hırsına bağladı. Gazete açıklanan veriye ilişkin haberini “Patronların kâr hırsı pandemi dinlemedi, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 yükseldi” başlığıyla aktardı.

Haberin içinde ise “Veriler koronavirüs salgını nedeniyle herkese "evde kal" çağrıları yapıldığı dönemde üretim hırsının nasıl sürdüğünü gözler önüne serdi” ifadeleri kullanıldı.

 

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