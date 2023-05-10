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Dünya Bu nasıl bir vicdansızlık! Saklambaç oynayan komşu çocuğunu kafasından vurdu
Dünya

Bu nasıl bir vicdansızlık! Saklambaç oynayan komşu çocuğunu kafasından vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:16:00 -
Bu nasıl bir vicdansızlık! Saklambaç oynayan komşu çocuğunu kafasından vurdu

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir adam, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 14 yaşındaki komşusunu kafasından vurdu

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir adam, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 14 yaşındaki komşusunu kafasından vurdu

Pazar yaşanan olay, ABD'de giderek uzayan, "masum aktiviteler yaparken silahlı saldırıya uğrayan kişiler" listesindeki en yeni olay oldu. 

Yerel şerif ofisinden yapılan açıklamaya göre, Louisianalı kız ve arkadaşları, Starks'ta komşusunun da mülkünün bulunduğu alanda saklambaç oynuyordu. 

İsminin David V Doyle olduğu açıklanan komşu, dışarıda gölgeler gördükten sonra silahını aldığını belirtti. Doyle, kendi mülkünden dışarı doğru koşan insanlar gördüğünü ve ateş açtığını belirtti.
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Dedektifler, Doyle'ın ateş açtığı hedeflerin ona zarar vermeye çalışan kişiler değil, oyun oynayan çocuklar olduğu sonucuna vardı. Doyle'a ağırlaştırılmış darp, dört adet ateşli silahla ağırlaştırılmış saldırı ve bir adet yasadışı olarak ateşli silah boşaltma suçlamaları yöneltildi.

Kafasından vurulan kızın, ölüm tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

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