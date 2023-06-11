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Dünya Bu kez Ukrayna saldırdı!
Dünya

Bu kez Ukrayna saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 14:03:00 -
Bu kez Ukrayna saldırdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı saldırı başlattıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı. Kiev'in, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği toprakları geri almak için uzun zamandır bir karşı saldırı hazırlığında olduğu düşünülüyordu.

Zelenskiy, “Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor” dedi, ancak karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi.

Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildirildi.

Fakat savaşan iki taraf birbirinin zıttı iddialarda bulunurken, cephedeki gerçeği değerlendirmek zor: Ukrayna ilerlediği iddiasında, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.
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Bu arada, Rusya'nın Moskova çevresindeki güney bölgeleri sınırlayan Kaluga bölgesinin Valisi Vladislav Shapsha, Pazar günü erken saatlerde Telegram'da Strelkovk köyü yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü söyledi. BBC, bu iddiayı bağımsız olarak doğrulamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberine getirerek başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Kiev'de açıklama yapan Zelenskiy, Rus liderin sözlerini "ilginç" olarak nitelendirdi.

Omuzlarını silken, kaşlarını kaldıran ve Putin'in kim olduğunu bilmiyormuş gibi davranan Zelenskiy, Rusya'nın "fazla zamanlarının kalmadığını" hissetmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna askeri komutanlarının olumlu bir ruh hali içinde olduğunu da söyleyerek, "Bunu Putin'e ilet” dedi.

Trudeau, önceden duyurulmayan ziyareti sırasında Ukrayna'ya 500 milyon Kanada doları (8,7 milyar Türk Lirası) tutarında yeni askeri yardım açıkladı.

Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, Kanada'nın Ukrayna'nın "koşullar elverdiği anda" NATO üyesi olmasını desteklediği ve konunun Temmuz ayında Litvanya’da yapılacak NATO Zirvesi'nde ele alınacağı belirtildi.

Bu arada Rus yetkililer, son günlerde kilit öneme sahip Zaporijya bölgesinde çatışmaların tırmandığını söylüyor. Ukrayna kuvvetlerinin, Rusya'yı Kırım'a bağlayan işgal altındaki bölgeyi yarıp, Rus kuvvetlerini ikiye bölmek için güneye doğru ilerlemeye çalıştığı düşünülüyor.

Geçen hafta Kahovka Barajı'nı barajının yıkılmasının ardından ülkenin güneyinde meydana gelen büyük sel, Ukrayna'nın bölgedeki ilerleme umutlarını engelleyebilir.

Sel, Dnipro Nehri'nin her iki yakasında yaklaşık 596 kilometrekareyi etkiledi.

Cumartesi geceki konuşmasında Zelenskiy, sel basan Herson ve Mykolaiv bölgelerinden 3 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Herson'un bölgesel yöneticisi Oleksandr Prokudin, su seviyelerinin 27 cm düştüğünü, ancak Ukrayna'nın elindeki bölge olan nehrin sağ kıyısındaki 30'dan fazla yerleşim yerinin hala sular altında olduğunu ve yaklaşık 4 bin konutun su altında kaldığını söyledi.

NATO ve Ukrayna ordusu Rusya'yı barajı havaya uçurmakla suçlarken, Rusya suçu Ukrayna’ya attı.

Bununla birlikte, BBC'den Paul Adams, barajı kontrol eden Rus güçlerinin büyük olasılıkla, karşı saldırıları sırasında Ukrayna kuvvetlerinin nehri geçmesini zorlaştırmak için barajı havaya uçurduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC/Oliver Slow

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