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Gündem Bu Kemalistler neyin kafasını yaşıyor: 09.05'te uyanamadı diye "Ata"sından özür dileyip ağladı!
Gündem

Bu Kemalistler neyin kafasını yaşıyor: 09.05'te uyanamadı diye "Ata"sından özür dileyip ağladı!

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Türkiye'nin gerçek gündeminden ve milletin değerlerinden tamamen kopmuş Kemalist zihniyetin sergilediği ibretlik tiyatro, vicdan sahibi insanları çileden çıkardı. Sabah saat 09.05'teki siren sesini uykuda olduğu için kaçırdığını söyleyerek kamerayı açıp gözyaşlarına boğulan ve "Ata"sından özür dileyen bir kadının ağlamaklı halleri, bu kitlenin yaşadığı akıl tutulmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Milletin değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu batıl ritüel ve ucuz duygu sömürüsü, sosyal medyada "Artık bu zihniyetten ve putperest özentiliğinden kurtulun" isyanına sebep oldu.

Asırlardır bu toprakların değerlerine savaş açan, milleti kendi dar Kemalist ideolojik kalıplarına hapsetmeye çalışan zihniyetin geldiği nokta içler acısıdır. Ülke gerçeklerinden bihaber, her fırsatta ucuz etkileşim ve prim peşinde koşan bir kafa yapısının sergilediği bu son rezalet, sabırları taşırdı. Yataktan kalkamadığı için dakikalarca ağlayıp kameralar karşısında rol kesen ve "Ata"sından özür dileyen şahsın durumu, Kemalist saplantının hangi boyutlara ulaştığını apaçık gözler önüne serdi.

PUTPERESTLİĞİ VE ÇAĞ DIŞI KEMALİST RİTÜELLERİ ARTIK BIRAKIN

Hayatın her anını batıl birer tapınma ritüeline çeviren bu kafanın neye hizmet ettiği artık milletçe çok iyi bilinmektedir. Sabah uyuyakaldı diye insanüstü bir suçluluk psikolojisine bürünüp "Ata"sına sığınarak ağlama seansları düzenleyenler, içinde bulundukları ruhsal çıkmazı ve acziyeti tüm Türkiye'ye ilan etti. Mantıktan, akıldan ve izandan tamamen uzak bu şekilci Kemalist dayatmalar, toplumun ortak vicdanında yalnızca bir gülünçlük ve acıma duygusu uyandırmaktadır.

“BU KEMALİSTLER NEYİN KAFASINI YAŞIYOR?”

Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan bu pespaye görüntüye vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Bu Kemalistler neyin kafasını yaşıyor? Putperestliği bırakın artık", "Cenazeyi kaldırdık ya abla kusura bakma, gömdük bile Anıtkabir'e gidip görebilirsin" ifadeleriyle bu akıl dışı tiyatroya eleştiriler yağdırıldı.

Millet dertle, geçimle ve gerçek hayatla boğuşurken, Kemalistlerin ekran karşısında sergilediği bu sahte gözyaşları ibretlik bir sefalet olarak kayda geçti.

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Millet dertle, geçimle ve gerçek hayatla boğuşurken, bu neyi yaşıyor böyle..
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