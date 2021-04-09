Bu karar basın özgürlüğüne darbe Karahasanoğlu’na verilen skandal hapis cezasına STK’lardan tepki yağıyor

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Yeni Akit Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, yeniakit.com.tr internet sitesinde yayımlanan, ‘Fuat Avni, Akif Hamzaçebi’yi kaset şantajıyla mı ele geçirdi’ başlıklı haberden dolayı 20 ay hüküm giymesi basın STK’larının tepkisine neden oldu. Gazetecilik ilkeler doğrultusunda ve haber amaçlı yayın üzerinden, haberin sorumlusu da olmadığı halde Ali Karahasanoğlu’na rekor bir cezaya hükmeden mahkeme, basın özgürlüğüne de adeta darbe vurdu. Meslek teşkilatları ve insan hakları savunucuları skandal karara sert tepki gösterdi.

Objektif hukuk sarsılıyor

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Yargı içerisinde varlıklarını devam ettiren; bırakın Türkiye’nin yeni haline uyum sağlamayı, kafa yapılarını hiç değiştirmeyen bazı kişiler, adalet sistemini yaralamaya devam ediyor. FETÖ’nün şantaj konusunda mahir olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu haberde ise bir gazetecilik sorgulaması görüyoruz. Hukukun zorlanmaması gerek. Gerek Ravza Kavakçı davasında, gerek Fatmanur Altun’un davasında, gerekse bu davada verilen kararda hukukun zorlandığını görüyoruz” dedi. Ceza konusu haberin bütünüyle gazetecilik kapsamında olduğunu kaydeden Kızıltaş, “Türkiye’de birçok şey değişirken, bazı şeylerin halen değişmediğini görmek üzücü. Haberin içeriğinde hakaret yok. Bir tür sorgulama var. Umarım yakın gelecekte bu tür kararların verilmediği günlere kavuşuruz. Birileri objektif hukuk değerlerini sarsıyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik yargılanıyor

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, “Bu ceza basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzlerini ifşa eder niteliktedir. Görüşlerine karşı oldukları gazeteye duydukları husumetten dolayı dava açılması özgürlükler konusunda maalesef mesafe almadıklarının ve sadece kendilerini düşündüklerinin göstergesidir. Karahasanoğlu’na verilen cezayı, ifade ve basın özgürlüğü hususunda gösterilen çifte standardı kınıyor, her kesimi ifade ve basın özgürlüğü konusunda samimi olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İnsan hakları ihlalidir

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Bir insan sırf gazetecilik faaliyeti yaptığı için ceza alıyorsa orada bir insan hakları ihlali vardır. Karahasanoğlu’nun ceza aldığı haberin içeriğinden sorumlu olmaması bir yana, ne bir hakaret var, ne de başka bir şey. Sadece gazetecilik yapıyor.. Bu hak ihlalinin düzeltilmesini bekliyoruz” dedi. İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzlerinin de ifşa olduğunu kaydeden Akbaş, “Sorumluluk hukuk ayrı ama, haberde de gazeteci refleksiyle soru sorulmuş. Buna, 20 ay ceza verilmesini doğru bulmuyorum.. Bu hak ihlalinin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzü de ifşa oldu” ifadelerini kullandı.

İstinaf “dur” diyecektir

Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı ise, “Mahkeme, Ali İhsan Bey hakkındaki kararını, aslında bir yıl önce pandemi sürecinde duruşmaların kanunen ertelendiği bir dönemde taraflara haber vermeden duruşma açarak açıklamıştı. Hukuken kabul edilemez bu karara karşı itiraz etmiştik; üst mahkeme bu hukuksuzluğa geçit vermeyerek kararı kaldırmıştı. Mahkeme ısrarla, iddia edilen görüntülerin gazetede değil internette yayınlandığına dair savunmalarımıza itibar etmedi” dedi. Mahkemenin art niyetli bir karara imza atığını kaydeden Paccı, şöyle devam etti: “Gazete ve internet yayınları ile ilgili sorumluluk hükümleri iki ayrı kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Basılı gazetenin sorumlu müdürünün, içerik sağlayıcısı imiş gibi internette yayınlanan bir içerikten sorumlu tutulması mümkün değildir. Mahkeme, iddia edilen görüntülerin yayımından sorumlu olan kimseleri tespit etmek yerine, önüne sanık olarak getirilen gazete sorumlu müdürünü, dosya içindeki resmi belgelere rağmen hiçbir gerekçe göstermeden mahkûm etmiştir. Kimse işlemediği bir fiilden sorumlu tutulamaz. Burada teknik anlamda objektif sorumluluk hali dahi söz konusu değildir. İstinafa başvurduk. İstinaf’ın bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğini düşünüyorum.”

Gazete ve internetin sorumluları ayrı

Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, yeniakit.com.tr internet sitesinde yayımlanan, ‘Fuat Avni, Akif Hamza Çebi’yi kaset şantajıyla mı ele geçirdi’ başlıklı haberden dolayı 20 ay hüküm giymesi, basın STK’larının tepkisine neden oldu. Akit Medya Grubu

Avukatı Ali Paccı, “Basılı gazetenin sorumlu müdürünün, içerik sağlayıcısı imiş gibi internette yayınlanan bir içerikten sorumlu tutulması mümkün değildir. Karara karşı istinaf yoluna başvurduk. İstinaf mahkemesinin bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.