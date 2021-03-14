Bu kafa salgın kadar tehlikeli! Dün sövdüler bugün övdüler
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart’ın yıl dönümünde “Elde var sıfır” diyerek sağlık çalışanlarını becerisizlikle suçlayan BirGün, bugün 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kendisiyle çelişen bir haber yayınladı.
yeniakit.com.tr
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en etkili mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelen Türkiye’de muhaliflerin AK Parti hükümetini zan altında bırakmak için başvurduğu yollar pes dedirtmeye başladı.
Geçtiğimiz 11 Mart’ta, Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının yıl dönümü olmasın nedeniyle bir haber yayınlayan BirGün, “Elde var sıfır” ifadesini kullanarak gem hükümete saldırmış hem de sağlık çalışanlarının başarısız olduğunu ima etmişti.
Bugün övdü
Popülist gazete, bugünse tamamen farklı bir habere imza attı. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir haber yayımlayan BirGün, 3 gün önce sövdüğü sağlık çalışanlarını bugün övdü. “Hakkınızı ödeyemeyiz” denilen haberde, “Salgınla mücadelenin kahramanları Tıp Bayramı'nı hüzünlü kutluyor.” ifadesine yer verildi.