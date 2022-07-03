  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kadarı da olmaz! Orada bir şişe su 31, pizza 530, sandviç 110 TL
Gündem

Bu kadarı da olmaz! Orada bir şişe su 31, pizza 530, sandviç 110 TL

İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları dudak uçuklattı. Pet şişe su 31 TL’ye, sandviç 110 TL’ye, pizza 540 TL'ye satılıyor. Yolcular sosyal medyada isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 12:44:00 - 2022-07-03 13:43:36
Bu kadarı da olmaz! Orada bir şişe su 31, pizza 530, sandviç 110 TL

İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiyecek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı.

 Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek içecek fiyatlarına ilişkin yurtdışında yaşayan yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlendirmesini yaptı.

Market fiyatının 8.4 katı

Paylaşılan bir fotoğrafta markette 7.5 TL'ye satılan kutu meşrubatın 63 TL'ye satıldığı görüldü.

Yarım litre pet su yaklaşık 25 TL olan benzinden 6 lira fazla fiyatla 31 TL'ye satılıyor. 

Bir restoranda büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL'ye satılması tepki çekti. İşletmeciler Euro bazlı kiralardan dolayı fiyatların bu denli arttığını söylüyor.

 

 

18
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gitmeden once 

yiyeceginizi suyunuzu alin gidin havalimanı arina DUNYADA BÖYLE

Vatandaş Rıza

Alma ben öyle yapıyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 18 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23