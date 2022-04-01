Bu kadar da olmaz! Hacca giden Uygur Türklerini Suudiler Çin'e iade edilecek!

2020 yılında hac vazifesini yerine getirmek için Türkiye'den Suudi Arabistan'ın yolunu tutan ve ardından Çin'in talebiyle gözaltına alınan 2 Uygur Türkünün Cidde'de yüksek güvenlikli bir hapishaneden Riyad'daki geri gönderme merkezine aktarıldığı ve Çin'e iadelerinin an meselesi olduğu ifade edildi.

Hac vazifelerini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden ve Çin talebiyle tutuklanan 2 Uygurun yakın bir zaman içerisinde Pekin yönetimine iade edilebileceği bildirildi.

Din adamı Hamdulla Abdulveli ve arkadaşı Nurmemet Ruzi, hac vazifesini yerine getirmek amacıyla 2020 yılında Türkiye'den Suudi Arabistan'a gitmişti.

Abdulveli ve Ruzi, hac ibadetini yerine getirdikten sonra Pekin yönetiminin talebi doğrultusunda haklarında hiçbir suçlama olmaksızın Suudi yetkililerce tutuklanıp Cidde'de yüksek güvenlikli Zihban hapishanesine gönderildi.

Uygurların Riyad'da geri gönderme merkezine transferi, Çin'e iadenin habercisi olabilir

Elde edilen son bilgilere göre tutuklu Uygurların aile üyeleri, Abdulveli ve Ruzi'nin 16 Mart'ta Cidde'den başkent Riyad'daki bir gönderme merkezine aktarıldığını söyledi.

Aile üyeleri, 2 Uygur Türkünün Riyad'a aktarılmasını Çin'e iade işleminin habercisi olabileceği şeklinde yorumladı.

Öte yandan Suudi yetkililerinin ülkede ikamet belgesi bulunan Ruzi'nin belgesini geçersiz kıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Birçok insan hakları örgütü, Suudi Arabistan'ı, Riyad'ta bekletilen 2 Uygur Türkünün Çin'e iade edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Abdulveli'nin kızı Sümeyye Hamdullah sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, babasının Çin'e iade edilmesinin her an gerçekleşebileceği konusuna dikkat çekti.

Hamdullah, babası ve Ruzi'nin Çin'e gönderilmeleri durumunda hükümet tarafından infaz edilebileceklerini ve işkence görebileceklerini vurguladı.

Uluslararası kamuoyuna, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına seslenen Hamdullah, babası ve Ruzi için acil yardım talep etti.

Ruzi'nin eşi ise iadenin durdurulması hususunda çağrı yaparken, eşinin Çin'e gönderilmesi halinde işkenceye maruz kalacağını söyledi.

"Çin'e sınır dışı edilmeye hazırlıklı olun"

Riyad'da geri gönderme merkezinde tutulan iki Uygurun yakınları, Ocak 2022'de bir Suudi yetkilisinin Abdulveli ve Ruzi'ye, Çin'e sınır dışı edilmeye psikolojik olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Uygurların Çin'e gönderilmesi halinde birtakım işkencelerden geçecekleri ve kötü muamele ile karşı karşıya kalabileceklerinden şüpheleniliyor.

Kaynak: Mepa News