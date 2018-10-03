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Bu isimlere dikkat! Yüzlerce karşılıksız çek piyasaya sürüldü

Adana’da mobilya imalatçısı Sait Erdem, alışveriş sitesinden satılığa çıkardığı aracı yüzünden dolandırıldı Adana'da mobilya imalatı yapan Sait Erdem 2016 model aracını internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardı. Erdem'in aracına ise dolandırıcılar müşteri oldu. Piyasada bakanların adının da yer aldığı 'Mustafa Nas', 'Oktay Sırtkaya', 'İlker Kaplan', 'Kadir Kalender', 'Mehmet Şimşek' gibi isimleri kullanarak müşteri oldukları belirlendi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 01:12
Bu isimlere dikkat! Yüzlerce karşılıksız çek piyasaya sürüldü

Adana'da mobilya imalatı yapan Sait Erdem 2016 model aracını internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardı. Erdem'in aracına Trabzon'dan "Mustafa Nas" adıyla müşteri oldu. "Mustafa Nas" aracın devri için arkadaşı İlker Kaplan'ı Adana'ya gönderdi. 120 bin TL'yi peşin veren "İlker Kaplan" isimli şahıs 95 bin TL'lik "Mustafa Nas"a ait çeki Sait Erdem'e verdi. Erdem, bankadan çeki sorguladığında sağlam olduğu söylendi. Bir ay sonrası için verilen çek karşılıksız çıkınca Erdem dolandırıldığını anladı. Araştırdığında bu kişilerin yüzlerce kişiyi bu şekilde mağdur ettiğini söyleyen imalatçı, "Bunların lüks araç alım-satımı üzerinden çek dolandırıcılığı yapan şebeke olduğunu öğrenip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Yüzlerce kişi bu yöntemle dolandırıldı

Lüks araç alımı yaparken, çekle dolandırıcılık yapan kişilerin Türkiye çapında yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini söyleyen Sait Erdem, "Çeki almadan bankaya iki kez sordum ve sağlam olduğunu öğrendikten sonra kabul ettim. Ancak bir ay sonra karşılığının olmadığını öğrenince dolandırıldığımızı anladık. Yaptığımız araştırmada bu kişilerin yüzlerce kişiyi aynı şekilde dolandırdığını tespit ettik. Avukatımız aracılığıyla Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Dolandırılan yüzlerce kişinin Whatsapp grubu kurduğunu öğrenince ben de dahil oldum. Onlarda şikayetçi olmuş" diye konuştu.

 

Devlet yetkililerin adını da kullanıyorlar

Aracını satacak olanların bu kişilere karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Erdem şunları söyledi: "Kimse parasının tamamını almadan aracını devretmesin. Bizim aracın şu anda 4 kez el değiştirdiğini öğrendik. İlk günler paranızı ödeyeceğiz diye oyalıyorlardı. Şimdi telefonlarına da ulaşamıyoruz. Ayrıca bu çeklerden ellerinde 175 adet olduğunu öğrendik. Bu kişilerin dolandırıcılık yaparken devlet yetkililerinin adını da kullandıklarını duyduk. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen bu dolandırıcılık şebekesi yakalanıp, cezalandırılsın. Bizim canımızı yaktılar, başkalarının yanmasın."

Bakanların adının da yer aldığı 'Mustafa Nas', 'Oktay Sırtkaya', 'İlker Kaplan', 'Kadir Kalender', 'Mehmet Şimşek' adını kullanarak yüzlerce çeki piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Bankaların güvence verdiği çekler bir anda piyasaya sürüldü

Aylık keşide edilen çek adedinin son aylarda inanılmaz derecede artması dikkat çekti. Bankaların ise bu çeklere güvence vermesi vatandaşları yanılttığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 01:12
  1. Trabzon
  2. Adana
  3. çekle dolandırıcılık
  4. Mustafa Nas
  5. İlker Kaplan
  6. Oktay Sırtkaya
  7. Kadir Kalender
  8. Mehmet Şimşek

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