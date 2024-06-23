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Gündem Bu hiç beklenmiyordu! Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da şiddetli yağış ve fırtına!
Gündem

Bu hiç beklenmiyordu! Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da şiddetli yağış ve fırtına!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 19:32:00 - 2024-06-23 19:53:19

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da akşam üzeri başlayan şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirirken yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa'da günlerdir süren kavurucu sıcaklar beklenmedik bir şekilde yerini fırtına ve yağmura bıraktı.

Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı.

Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yollarda su birikintileri oluşturdu. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı.
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