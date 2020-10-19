Bu hafta hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? | Yeni haftayla birlikte futbolseverler Süper Lig'de hangi takımın kiminle maçı olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi TFF 1. Lig haftanın maçları konusunu araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 6. hafta hangi maçlar oynanacak? | Süper Lig 6. hafta bay geçecek takım hangisi | İşte, Süper Lig puan durumu.
Süper Lig haftanın maçları | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 sezonu eylül ayında başladı. Futbolseverler gözlerini 6. hafta maçlarına çevirdi. Peki, Süper Lig’de 6. hafta programı belli oldu mu? | İşte, TFF 1. Lig haftanın maçları.
Bu hafta hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 6. hafta 23 Ekim Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak. Salgın sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden hiçbir takım düşürülmedi. Hal böyle olunca bu sezon ligde 21 takım yer alıyor. Bu sebeple her hafta bir takımın ligi bay geçmesi gerekiyor. Sezonun 6. haftasında ligi bay geçecek takım ise Kayserispor.
Süper Lig 6. hafta fikstürü
TFF 1. lig fikstürü