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İSLAM Bu hafta cuma namazı kılınmayacak mı? Camiler kapanacak mı?
İSLAM

Bu hafta cuma namazı kılınmayacak mı? Camiler kapanacak mı?

Cuma namazları kılınmayacak mı? Koronavirüs salgınında artan vaka ve vefat sayıları sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da başlayacak. Bu sebeple vatandaşlar Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını, camilerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Cuma namazları kılınabilecek mi? Camilerde vakit namazları kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:19:00 -
Bu hafta cuma namazı kılınmayacak mı? Camiler kapanacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar camilerin vakit namazları ve Cuma günleri açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma namazı kılınacak mı?

Bu hafta cuma namazı kılınmayacak mı? Camiler kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında Cuma namazı, camilerin açık olup olmayacağına ilişkin bir bölüm yer almadı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanacak genelgede ilgili maddelerin yer alması bekleniyor. Genelge henüz yayımlanmadı. Tam kapanma genelgesi yayımlandığında haberlerimizde yer alacak.

29 Nisan Perşembe saat 19.00 ila 17 Mayıs Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Şehirle arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

Anaokulu, kreş, 8.ve 12. sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

 

 

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