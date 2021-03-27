Bu gece Berat Gecesi! "Yok mu af dileyen, affedeyim"

Manevi muhasebenin yapıldığı Berat Gecesi tüm dünyada bu gece idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir. Kur'an-ı Kerim yerin semasına bu gece indirildi ve Kadir Gecesi'nde ise Hz. Peygamber'e iletilmeye başlandı. Bu gece her şey ayrıştırıldı. Meleklere bu gecede her şey bildirildi.

Bir Hadis-i Şerifi’nde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şaban ayının ortasını (yani Berat Gecesi'nin) gece ibadet, gündüz oruçla geçirin. O gece Allah güneşin batmasıyla tecelli eder. Rahmetini yansıtır. Bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder.

-Yok mu benden af dileyen, affedeyim.

-Yok mu benden rızık isteyen, rızıklandırayım. Yok mu sıkıntıya düşen, afiyet vereyim.

-Yok mu şunu şunu isteyen, vereyim.”

Bir senelik olaylar bu gece yazılır

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi, tek tek melekler tarafından Berat Gecesi defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki akıbeti kaydedilir.

Rızıkla alakalı defterler Mikail (a.s) verilir.

Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (a.s) verilir.

Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail (a.s) teslim edilir.

Mübarek Berat Gecesi'nin beş ayrı özelliği vardır:

Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması. Peygamberimiz'e (s.a.v) tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir Berat Gecesi'nde uyanıp da Resulullah (s.a.v) yanında bulamayan Hz. Âişe (r.a) kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu. Peygamberimiz (s.a.v) mübarek hanımına Berat Gecesi'nin faziletini şöyle anlattı:

“Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder.”

Berat Gecesi duası

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin.”

Bazı İslam büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:

"Allah'ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.