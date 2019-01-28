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Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Sünni kökenli ilk kadın büyükelçi Beluç Hümeyra Rigi ile göreve başlaması dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi ülkedeki Şii kanadın tepkisine neden oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkedeki muhafazakar kanat tarafından Zarif'in, Brunei Büyükelçisi olarak atanan Rigi ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kasımi, büyükelçilerin göreve başladıklarında adet olduğu üzere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hatırlatarak, bunun ülkede iyi bir gelenek olduğunu belirtti.

"Dışişleri Bakanlığının yaklaşımı kadın ve Sünni potansiyelden diplomasi alanında daha fazla yararlanma yönündedir." ifadelerini kullanan Kasımi, "Yeni hükumet (Ruhani hükumeti) ve Zarif'in bakanlığı dönemindeki son yıllarda uygulanan politikalar da bu yöndedir. Bu yaklaşımı şimdi de savunuyoruz ve kadınların diplomatik alanda daha fazla yer almasını ülkenin gelişimi ve milli menfaatlere uygun görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi: Çok şaşırtıcı

Kasımi, hatıra fotoğrafına gösterilen tepkileri eleştirerek, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 1 Ocak'ta Sistan ve Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, Kasrı Kend ilçesi Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi "İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi" olarak tanıtmıştı.

Cihangiri'nin "başarılı bir devlet görevlisi" olarak nitelendirdiği Rigi, Malezya'da görevlendirilen Merziye Afham ve Finlandiya'ya atanan Pervin Ferşci'den sonra 1979'daki devrimden bu yana büyükelçi olarak atanan üçüncü kadın olmuştu.

Hümeyra Rigi ayrıca İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçi olarak kayıtlara geçmişti.

Rigi, daha önce ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

İran’da muhafazakarların en etkin gazetesi olarak bilinen Keyhan, 5 Ocak'taki sayısında Brunei'ye Sünni kadın büyükelçi atanmasına tepki göstererek, Hasan Ruhani hükumetini kamuoyunu aldatma, kutuplaştırma ve tefrika çıkarmakla suçlamıştı.

Gazete haberinde, Beluçistanlı Hümeyra Rigi'nin diplomatik tecrübeye sahip olmadığı ileri sürülerek Ruhani hükumeti, halk arasında Sünni-Şii, kadın-erkek, Beluç-Sistan gibi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı adımlar atmak ve popülist politikalarla kamuoyunu aldatmakla eleştirilmişti.

İran’ın ilk Sünni diplomatı Salih Edibi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vietnam-Kamboçya Büyükelçiliğine atanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
  1. Behram Kasımi
  2. İran

YORUM YAZ

  • NerminNermin1 sa önce
    Ya aptal mısınız bırakın bu mezhepçiliği bak ABD salyaları akarak kapında bekliyor. Allah bir Peygamber bir nedir bu mezhepçilik Ortadoğu yu perişan etti.
  • Nur Nur 1 sa önce
    Siz şiiler vahabilerbu mezhepçiliği bırakmadıkça gerçek bir müslüman olamayacaksınız islam tek dindir üstünlük takvadadır

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