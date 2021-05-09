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Yerel

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Trabzon'un yaylalarında bugün kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:21:00 -
Bu fotoğraf bugün çekildi

Giresun’un yaylalarının ardından Trabzon’un yaylalarında da kar yağışı başlarken, Mayıs ayında yaylada görülen kar yaylaları yıllardır kullanan yöre sakinlerini ise şaşırtmadı.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası sakinlerinden Yahya Kirveli ve Rafet Hancı yörede geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da kar yağışı yaşandığını hatırlattı.

Taşlı Yaylası’nın yazları da zaman zaman kar yağışına maruz kaldığını belirten yöre sakinleri, hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceklerinin olduğunu ve bir sorunları olmadığını belirttiler.

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