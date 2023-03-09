Bu doğruysa Rusya için felaket! Cepheye "tankeştayn" yolluyorlar

İngiliz Telegraph gazetesi "tankeştayn" diye nitelediği aracın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmezken, haberde yapılan incelemede araçtaki taretin, Sovyet döneminden kalma savaş gemilerinde kullanılan 25 milimetrelik çift namlulu bir uçaksavar olduğu belirtildi.

Bu taretin takıldığı aracınsa yine Sovyet döneminden kalma MT-LB model amfibiyen zırhlı personel taşıyıcısı olduğu ifade edildi. 60 kilometre hıza çıkan zırhlı aracın 1960'larda üretildiği yazıldı. Öte yandan haberde bazı parçaların 1945'ten kalma bile olabileceğine işaret edildi.

Kremlin'in kaynakları tükeniyor iddiası

İngiltere merkezli istihbarat ve jeopolitik risk analizi firması Sibylline'dan Justin Crump, Rus donanmasının kara güçlerine kıyasla daha iyi durumda olduğuna dikkat çekerek, Kremlin'in tükenen kaynaklarını idareli kullanmaya çalıştığını ve zor durumda kaldığı için çok eski parçaları bile işlevsel şekilde değerlendirmek istediğini belirtti.

Rus ordusu tehlikede iddiası

Rusya, eski bir savaş gemisinden alınan tareti Sovyet döneminden kalma bir zırhlı personel taşıyıcısına takarak yeni bir tank yaptı. Bu tanımlanamayan araç, İngiliz basınında "tankeştayn" olarak nitelendirildi. Ancak, araçta kullanılan parçaların eski olması ve Rusya'nın kaynaklarının tükenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yazdan beri 800 T-62 tankını savaşa soktuğunu iddia etti ve Sovyet döneminden kalma diğer araçların da kullanıldığına dair bilgiler paylaşıldı.

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İngiltere ordusundan emekli tank komutanı Hamish de Bretton-Gordon ise benzer araçları Suriye'de IŞİD'in elinde de gördüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sözüm ona birinci sınıf orduya sahip bir ülkenin El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerine benzer şekilde teçhizat parçalarını bir araya getirmek zorunda kalması, Rus ordusunun içinde bulunduğu tehlikeli durumu gösteriyor."

"60 yıllık tanklar depolardan çıkarılıp modernize ediliyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı yayımladığı açıklamada, zırhlı araçları savaşta ağır hasar gören Rusya'nın yazdan beri toplamda 800 tane T-62 model tankı cepheye sürmek zorunda kaldığını iddia etmişti. 60 yıllık tankların depolardan alınıp yeni silahlarla donatıldığı bildirilmişti.

Ayrıca ilk kez 1954'te kullanılan BTR-50 model Sovyet amfibiyen zırhlı personel araçlarının da Ukrayna cephesinde kullanıldığının tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.