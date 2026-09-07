Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında
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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında firari olduğu belirlendi.
Türkiye'nin yıllardır aydınlatılmasını beklediği Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümü dosyasında soruşturma yeni bir aşamaya geçti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği 2011 yılında cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Başsavcılığın talimatının ardından gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu tespit edildi.
15 YIL SONRA OPERASYON
Son operasyon, Kozinoğlu'nun ölümünü çevreleyen şüphelerin yeniden araştırılmaya başlanmasının ardından geldi.
Dosyanın yeniden ele alınmasıyla olay tarihinde görev yapan personelin davranışları, sağlık müdahalesinin zamanlaması ve geçmişte alınan ifadelerdeki çelişkiler mercek altına alınmıştı.
Ağustos sonunda yayımlanan haberlerde, görev yerini terk ettiği belirtilen sağlık personeli, ambulansın geliş süresi ve çelişkili ifadeler nedeniyle 15 kişinin ifadeye çağrılmasının planlandığı bildirilmişti.
Şimdi ise soruşturma gözaltı aşamasına geçti.
11 ŞÜPHELİDEN 10'U GÖZALTINDA
Son dakika olarak açıklanan resmi soruşturma bilgilerine göre işlemler, olay tarihinde Silivri Cezaevi'nde görev yapan personel üzerinde yoğunlaşıyor.
11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken bunlardan 10'u yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi.
Şu ana kadar kamuoyuna açıklanan son dakika bilgilerinde gözaltına alınan şüphelilerin isimleri paylaşılmadı.
KOZİNOĞLU MAHKEMEDE KONUŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ
MİT bünyesinde kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Kozinoğlu, mahkemede ifade vermesine kısa süre kala cezaevinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yaşananlar ve müdahale süreci yıllardır tartışılırken dosya 2026'da yeniden soruşturmanın konusu oldu.
GÖZLER ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDE
Bugünkü operasyonla birlikte 15 yıldır tartışılan dosyada kritik bir eşik aşılmış oldu.
Şimdi gözler, gözaltındaki 10 şüphelinin vereceği ifadeler ile savcılığın elde edeceği yeni delillere çevrildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ve haklarında tutuklama talebinde bulunulup bulunulmayacağı netleşecek.