Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

"Korkuyu Yatıştırmak Yerine Artıran Cümleler Var" Uçak, otobüs, gemi gibi toplu ulaşım araçlarında yaşanan çoklu ölümlü kazaların kitlesel korku kaynağı olduğuna işaret eden Dingeç, "Yetişkinler için en destekleyici tutum, onların yanında olmaktır. Korkularını geçiştirip "hiçbir şey olmaz, boşuna takıyorsun” gibi cümlelerden kaçınmak gerekir. Bu cümleler korkuyu yatıştırmaz, aksine artırır. Bu tepkiyi yaşayan biz isek bunun normal olduğunu bilmeliyiz. Nefes egzersizleri ve iç telkinler ile şu an güvende olduğumuzu hissedebiliriz. Can korkusu en doğal ve en normal korkudur" dedi.