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Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

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Giriş Tarihi:

Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Girne açıklarında yaşanan ve iki ülkeyi yasa boğan gemi kazasının travması sürüyor.

#1
Foto - Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Bazı yetişkin ve çocukların, artık gemiye binmekten korktuğuna dair duyumlar aldığını ifade eden Klinik Psikolog İlkay Özlem Dingeç, önemli tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

"Geçici Korku Çok Normal. Alay Etmeyin, Anladığınızı Gösterin" Toplu ulaşım araçlarında yaşanan bu tarz kazaların toplumda korku dalgası başlatabildiğini belirten Dingeç, "Psikolojide, ani ve travmatik olaylar sonrasında gördüğümüz bu durum akut stres tepkisi diye bilinir. Travmaya konu olan fobi nesnesinden kaçış görülebilir. Örneğin bu gemi kazası sonrasında gemiye binmek istememek çok normaldir. Özellikle çocuklarda daha sık görülür" dedi.

#3
Foto - Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Bu tarz geçici korkuların, mevcut gemilere dair somut olumlu bilgilerle azalacağını dile getiren Klinik Psikolog İlkay Özlem Dingeç, "Çocuklara yaklaşırken duyguları bastırmadan, alay etmeden, şefkatle dinlemeliyiz. Onların korkularını hissetmeliyiz, güvende olduklarını bilmeliler. Zorunlu değilsek bir süre gemiye binmeyebiliriz. Özellikle şehir içi gemilerdeki yenileme ve önlem haberlerini takip etmeli ve onlarla paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

"Korkuyu Yatıştırmak Yerine Artıran Cümleler Var" Uçak, otobüs, gemi gibi toplu ulaşım araçlarında yaşanan çoklu ölümlü kazaların kitlesel korku kaynağı olduğuna işaret eden Dingeç, "Yetişkinler için en destekleyici tutum, onların yanında olmaktır. Korkularını geçiştirip "hiçbir şey olmaz, boşuna takıyorsun” gibi cümlelerden kaçınmak gerekir. Bu cümleler korkuyu yatıştırmaz, aksine artırır. Bu tepkiyi yaşayan biz isek bunun normal olduğunu bilmeliyiz. Nefes egzersizleri ve iç telkinler ile şu an güvende olduğumuzu hissedebiliriz. Can korkusu en doğal ve en normal korkudur" dedi.

#5
Foto - Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Sosyal medya ve haberlerde kazayla ilgili rastladığımız görselleri mümkün olduğu kadar sınırlamamız gerektiğini açıklayan Klinik Psikolog İlkay Özlem Dingeç, "Güvendiğimiz ve bu konuda rahat hisseden dostlarımızla konuşabiliriz. Korku gibi cesaretle bulaşıcıdır. Bu durum geçicidir ve kendi kendine sönümlenir. Ancak yine de stres durumu 1-2 ayı geçerse, profesyonel destek alınması gerekir" dedi.

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