Akciğerleri tertemiz yapıyor: Sigara içenlere öneri! Ciğerlerinizdeki kirli o alanı açıyor... Öyle bir malzeme ki
Akciğerlerimiz, her gün maruz kaldığımız hava kirliliği, sigara dumanı ve toksinler gibi etkenler nedeniyle zaman zaman temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Neyse ki, doğa bize akciğer sağlığını desteklemek için kullanabileceğimiz bir dizi harika bitki sunar. İşte onlardan biri de keçiboynuzu... Doğal antioksidanlar içeren keçiboynuzu pekmezi, solunum yollarını rahatlatan ve akciğerleri temizleyen önemli bir besin kaynağı olarak bilinir.