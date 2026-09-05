Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Venezuela sınırına yakın bölgesinde askeri yerleşkeye düzenlenen İHA saldırısı can kaybıyla sonuçlandı.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeydoğusundaki Ocaña kentinde konuşlu askeri birlik insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

İHA'LARDAN PATLAYICI ATTILAR

Saldırganlar, askeri yerleşkenin üzerine gönderilen İHA'lar aracılığıyla patlayıcılar bıraktı.

Patlamaların ardından bölgede çatışma çıktı.

Kolombiya ordusu saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı bildirildi.

SALDIRININ ADRESİ VENEZUELA SINIRI

Saldırının gerçekleştirildiği Ocaña, Kolombiya'nın kuzeydoğusunda ve Venezuela sınırına yakın stratejik bir bölgede bulunuyor.

Bölge uzun süredir silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle güvenlik operasyonlarının gerçekleştirildiği noktalar arasında yer alıyor.

Yetkililer saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırırken saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

ORDU ELN'Yİ SORUMLU TUTTU

Kolombiyalı yetkililer saldırının arkasında Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) bulunduğunu açıkladı.

1964'ten bu yana faaliyet gösteren ELN, Kolombiya'daki en önemli silahlı yapılardan biri olarak biliniyor.

Kolombiya hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve barış girişimleri yıllardır devam ederken, Ocaña'daki son saldırı ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.