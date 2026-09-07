Jamaika tazminat için düğmeye bastı: Kral Charles'a kölelik hesabı

Jamaika hükümeti, kölelik tazminatına ilişkin dilekçeyi pazartesi günü Kral Charles'a sunacak.

Ülkenin Kültür Bakanı Olivia Grange, Jamaika'nın devlet başkanı konumundaki Kral'dan, Afrikalıların Jamaika'da köleleştirilmesinin yasallığına ilişkin üç soruyu ülkenin en yüksek yargı mercii olan Gizli Konsey Yargı Komitesi'ne (JCPC) sevk etmesini isteyeceklerini açıkladı.

Balkat Grange, bu adımın "Afrikalı ataların maruz kaldığı yüzlerce yıllık en korkunç istismar için uzun süredir beklenen bir çözüme" zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Bakan Grange ayrıca kolonyal dönemde götürülen tarihi eserlerin iadesini görüşmek üzere İngiliz Müzesi (British Museum) yetkilileriyle bir araya gelecek.

Jamaika hükümetinin Kral'dan Gizli Konsey Yargı Komitesi'ne sevk etmesini istediği üç soru şunlardan oluşuyor:

Jamaika'da Afrikalıların köleleştirilmesinin İngiliz hukukuna göre yasal olup olmadığı, uluslararası hukuku ihlal edip etmediği ve İngiltere'nin bugün tazminat ödeme konusunda hukuki bir yükümlülüğü bulunup bulunmadığı.

Doğrudan bir ödeme talebi içermeyen dilekçe, önce Kral'a iletilecek, ardından Yargı Komitesi'ne sevk edilecek.

Kral Charles'ın sevk konusunda kişisel bir takdir yetkisi bulunmuyor.

Grange, "Bu sorulara yanıt ya da karşılık aldıktan sonra atılacak sonraki adımlar belirlenecek" dedi.

Buckingham Sarayı, dilekçenin usulüne uygun şekilde sunulmasını sağlamak için Jamaika Genel Valisi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığını bildirdi.

Saray sözcüsü, "Majesteleri, kölelik konusu etrafında daha büyük bir anlayış geliştirilmesi ve günümüz toplumlarının yararına geçmişteki yanlışların düzeltilmesine yönelik yollar bulunması konusundaki kişisel ve samimi kararlılığını birçok kez dile getirmiştir" açıklamasını yaptı.