İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı ve Körfez’de yeni bir aşamaya taşınıyor. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Tahran’ın önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı dışında yeni bir yasak bölge ilan etmeye hazırlandığını açıkladı.

İran televizyonuna konuşan Rızai, oluşturulacak bölgenin ABD Donanması’na ait abluka hattından başlayarak Körfez’in bazı kesimlerine kadar uzanacağını bildirdi.

YENİ YASAK BÖLGE GELİYOR

Rızai, İran’ın belirleyeceği yeni bölgeye giren gemilere yönelik uygulanacak tedbiri de açıkladı.

Bölgeye giriş yapan her geminin İran’ın yaptırım listesine alınacağını belirten Rızai, Tahran’ın Hürmüz çevresinde uyguladığı tedbirlerin giderek sertleştiğini ifade etti.

“HÜRMÜZ TAMAMEN KAPALI”

Rızai, Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumuna ilişkin de dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Boğazın tamamen kapalı olduğunu söyleyen İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz’ün açıldığı yönündeki açıklamasını “büyük bir yalan” olarak nitelendirdi.

Rızai, Hürmüz kapatılmadan önce 100'den fazla geminin 100 milyon tonu aşan yük taşıdığını, mevcut durumda ise boğazdan yalnızca 7-8 geminin geçiş yaptığını söyledi. Söz konusu gemilerin İran’ın temel ihtiyaç maddelerini taşıdığını kaydetti.

“YAPTIRIMLARIN ETKİSİ FÜZELERDEN DAHA BÜYÜK OLACAK”

İran güçlerinin farklı güzergâhları kullanarak geçmeye çalışan ABD deniz unsurlarını takip ettiğini belirten Rızai, Hürmüz’de alınan tedbirlerin daha da artırıldığını açıkladı.

Rızai, İran’ın boğazdaki yaptırımlarının etkisinin “füzelerden daha büyük olacağını” söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın güneyinden geçen petrol tankerlerini batırmaya yönelik şu ana kadar herhangi bir karar almadığını da özellikle belirtti.

UMMAN İLE YENİ KORİDOR ANLAŞMASI

Rızai'nin açıklamalarındaki dikkat çekici başlıklardan biri de Umman ile yürütülen temaslar oldu.

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkışlar kapsamında İran yönetiminde yeni bir uluslararası koridor oluşturulması konusunda Umman Sultanlığı ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Rızai, ABD tehditlerinden ve saldırı seçeneğinden vazgeçmediği sürece İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacağına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmayacağını ifade etti.

ABD İLE MÜZAKERELERDE “GARANTİ” ŞARTI

Washington ile yürütülen diplomatik temaslara da değinen Rızai, müzakerelerin önündeki temel sorunun güvence eksikliği olduğunu söyledi.

Arabulucuların varılan mutabakatların uygulanacağı konusunda yeterli garanti sağlayamadığını belirten Rızai, görüşmelerin yeniden başlaması ve bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için ABD'nin güven tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

Rızai, Washington’ın yaklaşımını ise şu sözlerle eleştirdi:

“Washington, Tahran’ı ancak boyun eğip ABD’ye itaat etmesi hâlinde güvenilir kabul ediyor.”

ABD SAVAŞ GEMİSİ ÜZERİNDE FÜZE DENEMESİ AÇIKLAMASI

Rızai, askeri operasyonlara ilişkin de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İran’ın 48 saat önce ilk kez bir ABD savaş gemisinin üzerinden gemisavar füze denemesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rızai, söz konusu füzenin Amerikan unsurlarını geri çekilmeye zorladığını ifade etti.

“ÜRDÜN VE ERBİL’DEKİ ABD ÜSLERİNİ İLK KEZ VURDUK”

İranlı güvenlik yetkilisi, İran güçlerinin Ürdün ve Erbil’de bulunan iki ABD üssünü de ilk kez hedef aldığını açıkladı.

ABD’nin söz konusu noktaları İran’ın erişim alanının dışında gördüğünü söyleyen Rızai, Ürdün’deki ABD’ye ait “Titen” Üssü’nde hava savunma sistemlerinin bulunmadığını belirtti.

Rızai’ye göre bu saldırıların ardından Trump, on gün sürecek bir savaş başlatma tehdidinden geri adım attı.

“İRAN’DA KITLIK VAR” SÖZLERİNE TEPKİ

Rızai, ABD’nin ekonomik abluka nedeniyle İran’da kıtlık yaşandığı yönündeki açıklamalarını da “büyük bir yalan” olarak nitelendirdi.

İran yönetiminin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yeterli stok oluşturmak amacıyla önceden tedbir aldığını belirten Rızai, ülkesinin günlük 1 ila 1,5 milyon varil petrol sattığını ve satışlardan elde edilen gelirleri tahsil ettiğini söyledi.

LÜBNAN VE HİZBULLAH MESAJI

Lübnan’daki gelişmelere ilişkin de konuşan Rızai, İsrail'in ülkenin bazı bölgelerini işgal etmesine rağmen Lübnan’ın yeniden ayağa kalkacağına inandığını ifade etti.

Savaşlarda ilerleme ve gerilemeler yaşanabileceğini belirten Rızai, üstünlüğün yeniden Hizbullah’ın eline geçeceği mesajını verdi.