Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir
Deterjan yeme, çocuğunun yanında bayılma, aura yarışması derken sosyal medya akımlarının biri bitiyor diğeri başlıyor.
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Deterjan yeme, çocuğunun yanında bayılma, aura yarışması derken sosyal medya akımlarının biri bitiyor diğeri başlıyor.
Davranışın biçimini beğenmesek de bu akımların bize bir mesaj verdiğine dikkat çeken Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, ilginç tespitlerde bulundu.
"Kişişel Eksikler Bir Yana Tarihsel Örüntü Öne Çıkmış Olabilir" Anne-Babasından yeteri ilgi ve sevgiyi göremeyen çocukların bu açlığı gidermek istemesinin normal olduğunu belirten Turan, "Bir genç neden görünür olmaya, performans sergilemeye ve bir grubun karşısında kendini göstermeye ihtiyaç duyuyor? Çok çok saçma gelse de her davranışın bir sebebi var. Şahsi sevgi ve ilgi açlığı yanı sıra önceki kuşakların sevgi ve ilgi açlığı da burada kendini gösterebilir. Kuşaklara tarihsel olarak baktığımızda da benzer bir örüntü görürüz" dedi.
Z Kuşağı'nın yalnızca “Ben kimim?” sorusuyla değil, “Başkaları beni nasıl görüyor?” sorusuyla da büyümeye başladığını hatırlatan Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, "Size o sosyal medya akımlarını başlatan çocukların, anne-baba veya dede-ninelerindeki sevgi ve ilgi açlığını da gidermekte olduklarını dile getirsem tuhaf gelebilir. Ama yapılan çalışmalar, kuşaklar arasındaki tecrübe aktarımının duygu ve zihin olarak da yaşandığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.
Sosyal Medya Akımları ve Eski Kuşak İlişkisi Turan, "Savaş ve ekonomik krizlerin gölgesinde büyüyen Sessiz Kuşak için uyum, dayanıklılık ve kurallara bağlılık öne çıktı. Savaş sonrasının Baby Boomer kuşağı daha geniş toplumsal hareketlerin, ekonomik büyümenin ve kitlesel aidiyetlerin içerisinde yetişti. Ardından gelen X Kuşağı daha bağımsız ve kendi kendine yetmeye yönelirken, Y Kuşağı küreselleşme ve dijitalleşmeyle birlikte bireysel kimliğini ve kendini gerçekleştirmeyi daha fazla öne çıkardı. İşte Z Kuşağı, bilmeden tüm bu kuşakların ilgi ve sevgi açlıklarını gidermeye çalışıyor olabilir" dedi. Son 20–30 yılda iş hayatından aile yaşamına pek çok alanda gelişen bireyselleşmeye vurgu yapan Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, "Uzun süre bireyselleşen ve dijital ortamda yalnızlaşan gençler yeniden meydana çıkıyor. İnsan yalnızca bireyselleşmeye değil, ait olmaya, görülmeye, kabul edilmeye ve bir topluluğun içerisinde kendine yer bulmaya da ihtiyaç duyan sosyal bir varlıktır. Sosyal medya akımları biraz da akran tarafından görülme, statü kazanma, birlikte eğlenme ve yeniden fiziksel bir grubun parçası olma ihtiyacı olarak görülebilir" dedi.
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