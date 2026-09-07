Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Sosyal Medya Akımları ve Eski Kuşak İlişkisi Turan, "Savaş ve ekonomik krizlerin gölgesinde büyüyen Sessiz Kuşak için uyum, dayanıklılık ve kurallara bağlılık öne çıktı. Savaş sonrasının Baby Boomer kuşağı daha geniş toplumsal hareketlerin, ekonomik büyümenin ve kitlesel aidiyetlerin içerisinde yetişti. Ardından gelen X Kuşağı daha bağımsız ve kendi kendine yetmeye yönelirken, Y Kuşağı küreselleşme ve dijitalleşmeyle birlikte bireysel kimliğini ve kendini gerçekleştirmeyi daha fazla öne çıkardı. İşte Z Kuşağı, bilmeden tüm bu kuşakların ilgi ve sevgi açlıklarını gidermeye çalışıyor olabilir" dedi. Son 20–30 yılda iş hayatından aile yaşamına pek çok alanda gelişen bireyselleşmeye vurgu yapan Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, "Uzun süre bireyselleşen ve dijital ortamda yalnızlaşan gençler yeniden meydana çıkıyor. İnsan yalnızca bireyselleşmeye değil, ait olmaya, görülmeye, kabul edilmeye ve bir topluluğun içerisinde kendine yer bulmaya da ihtiyaç duyan sosyal bir varlıktır. Sosyal medya akımları biraz da akran tarafından görülme, statü kazanma, birlikte eğlenme ve yeniden fiziksel bir grubun parçası olma ihtiyacı olarak görülebilir" dedi.