  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güçlenen ekonomi ve artan nüfus yön veriyor: Türkiye elektrik talebinde devleri solladı Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! Boşanma ve nafaka düzenlemesiyle ilgili sıcak gelişme Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir 2 çocuk annesi Özlem üretici olmak istiyor: Kadın çobanın hayali kendi işini kurmak 10 günden kısa yapanlar dikkat! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu! Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada... Akciğerleri tertemiz yapıyor: Sigara içenlere öneri! Ciğerlerinizdeki kirli o alanı açıyor... Öyle bir malzeme ki Bu harita herkesi ters köşe yaptı! İşte İstanbul’un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Deterjan yeme, çocuğunun yanında bayılma, aura yarışması derken sosyal medya akımlarının biri bitiyor diğeri başlıyor.

#1
Foto - Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Davranışın biçimini beğenmesek de bu akımların bize bir mesaj verdiğine dikkat çeken Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, ilginç tespitlerde bulundu.

#2
Foto - Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

"Kişişel Eksikler Bir Yana Tarihsel Örüntü Öne Çıkmış Olabilir" Anne-Babasından yeteri ilgi ve sevgiyi göremeyen çocukların bu açlığı gidermek istemesinin normal olduğunu belirten Turan, "Bir genç neden görünür olmaya, performans sergilemeye ve bir grubun karşısında kendini göstermeye ihtiyaç duyuyor? Çok çok saçma gelse de her davranışın bir sebebi var. Şahsi sevgi ve ilgi açlığı yanı sıra önceki kuşakların sevgi ve ilgi açlığı da burada kendini gösterebilir. Kuşaklara tarihsel olarak baktığımızda da benzer bir örüntü görürüz" dedi.

#3
Foto - Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Z Kuşağı'nın yalnızca “Ben kimim?” sorusuyla değil, “Başkaları beni nasıl görüyor?” sorusuyla da büyümeye başladığını hatırlatan Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, "Size o sosyal medya akımlarını başlatan çocukların, anne-baba veya dede-ninelerindeki sevgi ve ilgi açlığını da gidermekte olduklarını dile getirsem tuhaf gelebilir. Ama yapılan çalışmalar, kuşaklar arasındaki tecrübe aktarımının duygu ve zihin olarak da yaşandığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Sosyal Medya Akımları ve Eski Kuşak İlişkisi Turan, "Savaş ve ekonomik krizlerin gölgesinde büyüyen Sessiz Kuşak için uyum, dayanıklılık ve kurallara bağlılık öne çıktı. Savaş sonrasının Baby Boomer kuşağı daha geniş toplumsal hareketlerin, ekonomik büyümenin ve kitlesel aidiyetlerin içerisinde yetişti. Ardından gelen X Kuşağı daha bağımsız ve kendi kendine yetmeye yönelirken, Y Kuşağı küreselleşme ve dijitalleşmeyle birlikte bireysel kimliğini ve kendini gerçekleştirmeyi daha fazla öne çıkardı. İşte Z Kuşağı, bilmeden tüm bu kuşakların ilgi ve sevgi açlıklarını gidermeye çalışıyor olabilir" dedi. Son 20–30 yılda iş hayatından aile yaşamına pek çok alanda gelişen bireyselleşmeye vurgu yapan Davranış Bilimleri Uzmanı Sinem Genez Turan, "Uzun süre bireyselleşen ve dijital ortamda yalnızlaşan gençler yeniden meydana çıkıyor. İnsan yalnızca bireyselleşmeye değil, ait olmaya, görülmeye, kabul edilmeye ve bir topluluğun içerisinde kendine yer bulmaya da ihtiyaç duyan sosyal bir varlıktır. Sosyal medya akımları biraz da akran tarafından görülme, statü kazanma, birlikte eğlenme ve yeniden fiziksel bir grubun parçası olma ihtiyacı olarak görülebilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

İran’ın batısında yakıt yüklü tankerin karıştığı zincirleme kazanın ardından patlama meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki olayda 11..
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisini..
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı
Gündem

Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli olan Yeni Partili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un müstehcen ..
Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!
Gündem

Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, köprü ve otoyolların işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Muhale..
İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
Gündem

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamayla sona erdi. Terör soruşturmaları ve usu..
S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül
Gündem

S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül

Türkiye ile ABD arasında yıllardır krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kayna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23