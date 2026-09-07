Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler
Sonbaharla birlikte göç yolculuğuna çıkan leylekler, Eskişehir’in farklı noktalarında ağaç ve çatılara konarak dinlendi...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sonbaharla birlikte göç yolculuğuna çıkan leylekler, Eskişehir’in farklı noktalarında ağaç ve çatılara konarak dinlendi...
Eskişehir’de göç yolundaki leylekler kentin farklı noktalarında kısa süreliğine konakladı.
Kentin farklı noktalarında sürüler halinde ağaç ve çatı üzerlerine konan leyleklerin görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.
Oldukça fazla sayıda olan leyleklerin görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu. Leyleklerin adeta hayretle kendilerini kaydeden havadaki dronu izlediği göze çarptı.
Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.
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