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Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Sonbaharla birlikte göç yolculuğuna çıkan leylekler, Eskişehir’in farklı noktalarında ağaç ve çatılara konarak dinlendi...

#1
Foto - Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Eskişehir’de göç yolundaki leylekler kentin farklı noktalarında kısa süreliğine konakladı.

#2
Foto - Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Kentin farklı noktalarında sürüler halinde ağaç ve çatı üzerlerine konan leyleklerin görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Oldukça fazla sayıda olan leyleklerin görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu. Leyleklerin adeta hayretle kendilerini kaydeden havadaki dronu izlediği göze çarptı.

#4
Foto - Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’e mola verdiler

Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.

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