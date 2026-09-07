İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada

İstanbul-Mudanya seferini gerçekleştiren İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi’ne yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.

İSKELEYE YANAŞIRKEN ÇARPTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Mudanya İskelesi’nde meydana geldi.

İstanbul’dan hareket ederek Mudanya’ya gelen İDO’ya ait deniz otobüsü, iskeleye yanaşma manevrası yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Deniz otobüsünün iskeleye çarpmasıyla birlikte içeride bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Ani sarsıntının ardından yolcular arasında kısa süreli panik oluştu.

Kazada herhangi bir yolcunun yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Çarpmanın hemen ardından deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik ve yolcuların panik anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolcuların yaşananların ardından endişeli şekilde hareket ettikleri görüldü.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.