  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lavrov’dan Almanya’ya sert tepki Onlar yine savaş istiyor Yusuf Alabarda'dan sert çıkış: Türkiye’de Tel Aviv adına konuşan insanlar var! Haber kisvesiyle kirli algı operasyonu! Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan provokasyona Bakanlık'tan tokat gibi yanıt! Erhan Afyoncu tehlikeyi işaret etti: Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır! Böyle giderse Türk diye bir şey kalmaz Donald Trump herkesi şaşkına çevirdi! Yıllardır imajı haline gelen sarı saçlarını bir gecede değiştirdi! Siyonistler İbrahim Camii'ni ablukaya aldı İşgalci 75 gündür ezan okutmuyor Mağdurların sayısı yükseliyor! Böcek’e fuhuş soruşturmasında sıcak gelişme İş dünyası temsilcileri OVP'yi değerlendirdi: Hedeflere ulaşmak için katkı ve çalışmaya devam KKTC Başkanı Üstel duyurdu: Batık gemi enkazı çıkarılacak mı? Kilit tarih yarın v
Gündem İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada
Gündem

İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine sefer yapan İDO’ya ait deniz otobüsü, iskeleye yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Deniz otobüsünün ön bölümünde hasar meydana gelirken yolcular korku dolu anlar yaşadı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul-Mudanya seferini gerçekleştiren İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi’ne yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.

İSKELEYE YANAŞIRKEN ÇARPTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Mudanya İskelesi’nde meydana geldi.

İstanbul’dan hareket ederek Mudanya’ya gelen İDO’ya ait deniz otobüsü, iskeleye yanaşma manevrası yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Deniz otobüsünün iskeleye çarpmasıyla birlikte içeride bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Ani sarsıntının ardından yolcular arasında kısa süreli panik oluştu.

Kazada herhangi bir yolcunun yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Çarpmanın hemen ardından deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik ve yolcuların panik anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolcuların yaşananların ardından endişeli şekilde hareket ettikleri görüldü.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!
Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Gündem

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

Feci kazada 6 yaralı
Feci kazada 6 yaralı

Yerel

Feci kazada 6 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23