7 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı (Osmanlı Padişahı)

Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun olan Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu.





Kanuni'nin gençlik resmi



Devletin başına geçtiğinde 25 yaşındaydı. Tam 46 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetti. Kanuni Sultan Süleyman’ın devri, Osmanlı’nın en ihtişamlı yılları olarak tarihe geçti.







Belgrad’ın fethini Rodos izledi. Mohaç ovasında Macarları kısa sürede yendi. Batı’da ona duyulan saygı ve hayranlık nedeniyle “Muhteşem Süleyman”, Doğu’da ise adaletli yönetiminden dolayı “Kanuni” olarak anıldı. Onun döneminde Osmanlı ordusu peş peşe zaferler kazandı.







Kanuni döneminde Osmanlı’nın zaferden zafere koştuğunu söyleyen tarihçi Kızıltoprak, “Osmanlı orduları karada Rusya steplerine, Polonya sınırlarına, Avrupa içlerine; Arap yarımadasının en güneyinde Yemen’e kadar hareket etmiştir. Osmanlı donanması onun devrinde Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kaptan-ı Derya makamına getirilmesi ile zaferden zafere koşmuştur” açıklamasını yaptı. Kanuni Sultan Süleyman, “Muhibbi” mahlasıyla şiirler de yazdı. Bu dönemde sanattan ilme, mimariden edebiyata kadar pek çok alanda iz bırakan adımlar atıldı.



“İstanbul’un silüetine Mimar Sinan ile birlikte kazandırdığı eserler onun gücünü ve ihtişamını göstermektedir. Bunlardan birincisi, tahtı kendisine bırakan ve ona bir yönetim vizyonu çizen babası adına yaptırdığı Yavuz Sultan Selim Camii’dir. Ardından oğlu Şehzade Mehmet ve Cihangir’e yaptırdığı camiler de İstanbul’a güzellik katan eserlerdir.”





Kanuni'nin son seferi Zigetvar kuşatması



Devrin en önemli eseri ise adını taşıyan Süleymaniye Camii oldu. “Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’ne kalfalık eserim demiştir ama Süleymaniye Camii de Kanuni Sultan Süleyman’ın gücünü, dünyaya bakışını ve ihtişamını kanıtlayan muhteşem eserlerden birisidir.”



72 yaşında, ordusunun başında Zigetvar Seferi’ne çıktı. Hastalığı ilerlemesine rağmen savaş meydanından ayrılmayan Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566’da kalenin alınışını göremeden vefat etti.





Süleymaniye Camii



“Türbesinin de Süleymaniye Külliyesi’nin içinde olması, çok sevdiği eşi Hürrem Sultan’ın yanında olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yine Kanuni devrini muhteşem kılan sanatkârlardan Mimar Sinan’ın türbesini de hemen Süleymaniye Camii Külliyesi’nin yanında bir yerde tercih etmesi de devre damga vuran kişileri ömürlerinin sonunda da birbirlerine yakın kılan bir mekânda orayı tercih ettiklerini gösteriyor.”







Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı’nın tahtta en uzun süre kalan padişahıydı. Hükümdarlığı sırasında imparatorluğun sınırları da neredeyse iki buçuk katına çıktı.