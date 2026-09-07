Reziller, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi! Okulun dibinde “Allah sizi kahretsin” dedirten görüntü

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Ağrı'da bir okulun yakınında yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Okulun hemen yanında bulunan bir binanın dışarıdan görülebilen bölümündeki çift, uygunsuz hareketlerde bulundu.

Ağrı'da bir okulun yakınında yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Okulun hemen yanında bulunan bir binanın dışarıdan görülebilen bölümündeki çift, uygunsuz hareketlerde bulundu.

OKULUN HEMEN YANINDA YAŞANDI

Olayın bir eğitim kurumunun hemen yakınında ve çevredeki insanların görebileceği bir noktada yaşanması dikkat çekti.

 

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar özellikle olayın okul çevresinde yaşanmasına tepki gösterirken, konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 
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