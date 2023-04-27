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Spor Bu beklenemez... Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı!
Spor

Bu beklenemez... Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:56:00 -
Bu beklenemez... Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı!

Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, genç oyuncu Mustafa Erdilman'dan gelen haberle sarsıldı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, genç oyuncu Mustafa Erdilman'dan gelen haberle sarsıldı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Süper Lig'in geride kalan 31 haftasının ardından topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor şoke eden bir haberle sarsıldı. Akdeniz ekibinin altyapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen ayrıca U19 milli takımında da forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Erdilman Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Erdilman'ın tedavi altına aldığı bildirilirken, tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında. Tedavi altında olan 19 yaşındaki oyuncu bir süredir antrenmanlara çıkmazken, cuma günü tekrar sahada olması bekleniyor.

Yaşanan saldırının ardından durumu kulüp yetkililerine bildiren genç futbolcunun saldırgan hakkında davacı olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.
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A takım ile 11 kez resmi karşılaşmaya çıkan Mustafa Erdilman, bu sezon da Süper Lig’de 4 maçta süre aldı. Nuri Şahin’in özellikle ilgilendiği genç futbolcu, 27 dakika kaldığı sahada bir kez de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.

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