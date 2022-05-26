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Yerel Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Yerel

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’da fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri sayesinde 2’si çocuk 4 kişi, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 07:15:00 -

Kaza, Havuzlar - Yeniçiftlik yolu üzeri Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi ile Marmara Ereğlisi’ne bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu’dan Yeniçiftlik istikametine seyreden Nurgül G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması üzerine yoldan çıktı.

Şarampole giren araç takla atarken, içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi kaza yapan araçtan burnu bile kanamdan çıktı.

Olay yerine gelen Yeniçiftlik Jandarma ekipleri, kazazedelere yardımcı oldu.

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