Bu akşam maç var mı? Hangi maçlar, kimin maçı var? 23 Mart Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

24 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? oldu. Bugün kimin maçı hangi kanalda? soruları maç tutkunları tarafından bir hayli sorgulanıyor. Televizyon başında büyük bir keyifte maç izlemek isteyenler bugün İngiltere Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Erdevisie, Türkiye Süper Ligi maçlarından hangileri var? Maçlar ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

24 Mart Perşembe kimni maçı var?

21.30 Macaristan-Sırbistan S Sport +

22.45 Portekiz-Türkiye TRT 1

22.45 İsveç-Çekya S Sport 2

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya S Sport

25 Mart Cuma hangi maçlar var?

05.00 Meksika-ABD S Sport +

05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +

21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2

22.05 İskoçya-Türkiye A Spor

23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2

26 Mart Cumartesi maçlar saat kaçta?

20.00 İrlanda-Belçika S Sport +

20.30 İngiltere-İsviçre S Sport

22.45 Hollanda-Danimarka S Sport 2

20 Mart Pazar hangi maç var?

23.05 Kanada-Jamaika S Sport +