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Spor Bu akşam maç var mı? Hangi maçlar, kimin maçı var? 23 Mart Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Spor

Bu akşam maç var mı? Hangi maçlar, kimin maçı var? 23 Mart Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 30. hafta geride kaldı. Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 ‘de futbol heyecanı bütün hızıyla devam ederken yonacak maçlar de futbolseverlerin radarında. Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:12:00 - 2022-03-23 08:17:16
Bu akşam maç var mı? Hangi maçlar, kimin maçı var? 23 Mart Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

24 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? oldu. Bugün kimin maçı hangi kanalda? soruları maç tutkunları tarafından bir hayli sorgulanıyor.  Televizyon başında büyük bir keyifte maç izlemek isteyenler bugün İngiltere Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Erdevisie, Türkiye Süper Ligi maçlarından hangileri var? Maçlar ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte  Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

hangi maçlar var

24 Mart Perşembe kimni maçı var?

21.30 Macaristan-Sırbistan S Sport +

22.45 Portekiz-Türkiye TRT 1

22.45 İsveç-Çekya S Sport 2

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya S Sport

25 Mart Cuma hangi maçlar var?

05.00 Meksika-ABD S Sport +

05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +

21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2

22.05 İskoçya-Türkiye A Spor

23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2

hangi maç hangi kanalda

26 Mart Cumartesi maçlar saat kaçta?

20.00 İrlanda-Belçika S Sport +

20.30 İngiltere-İsviçre S Sport

22.45 Hollanda-Danimarka S Sport 2

20 Mart Pazar hangi maç var?

23.05 Kanada-Jamaika S Sport +

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