Bu adam futbolu bırakırsa çok yazık olacak!

UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 2. maçında Portekiz, İsviçre'yi ağırladı. Cristiano Ronaldo attığı gollerle birlikte milli takım kariyerindeki gol sayısını 117'ye yükseltti ve kendine ait olan rekoru geliştirdi.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

Portekiz adına gol perdesini 15. dakikada William Carvalho ile açtı. Golün asistini Cristiano Ronaldo yaptı.

Ronaldo, 35. dakikada sahneye çıktı, 39'da bir kez daha fileleri havalandırdı. Ronaldo bu gollerle birlikte milli takım kariyerindeki gol sayısını 117'ye yükseltti ve kendine ait olan rekoru geliştirdi.

68. dakikada Joao Cancelo, skoru belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Portekiz, 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. İsviçre ise henüz puanla tanışamadı.

Portekiz, bir sonraki maçında Çekya'yı ağırlayacak. İsviçre ise sahasında İspanya'yı konuk edecek.

RONALDO'NUN REKORLARI...

Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyeri boyunca çıktığı 915 resmi maçta 658 gole imza attı. (Maç başına ortalama 0,7 gol)

Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın beş büyük liginde aktif olan oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncu konumunda (395 lig golü).

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (85 gol).

Cristiano Ronaldo, Avrupa futbol tarihinde milli takım forması altında en çok gol atan oyuncu konumunda (85 gol).

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid kariyeri

Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin resmi maçlarda en çok gol atan oyuncusu konumunda (450 gol).

Cristiano Ronaldo, La Liga tarihinde Lionel Messi'den (383 gol) sonra en çok gol atan oyuncu konumunda (311 gol).

Cristiano Ronaldo, La Liga tarihinin en çok penaltı golü atan oyuncusu (61 penaltı golü).

Cristiano Ronaldo, La Liga tarihinin en çok hat-trick yapan oyuncusu (34 hat-trick).

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 10 oyuncusu



Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu konumunda (120 gol).

Cristiano Ronaldo, ayn takım forması altında Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gole ulaşan ilk oyuncu (105 gol, Real Madrid).

Cristiano Ronaldo, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu (17 gol, 2013/14).

Cristiano ROnaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan en çok gol atan oyuncu (15 penaltı golü).

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 7 sezonda da 10 gol barajını aşan ilk ve tek oyuncu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Sporting Lizbon Portekiz Süper Kupası (2002)

Manchester United Premier Lig (2006-07, 2007-08, 2008-09)

FA Cup (2003-04)

Community Shield (2007)

FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2008)

Real Madrid La Liga (2011-12, 2016-17)

Kral Kupası (2010-11, 2013-14)

İspanya Süper Kupası (2012, 2017)

Şampiyonlar Ligi (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

UEFA Süper Kupası (2014, 2017)

FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2014, 2016, 2017)

Portekiz Avrupa Şampiyonası (2016)

Cristiano Ronaldo'nun kazandığı bireysel ödüller

FIFA Ballon d'Or: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

FIFA Dünyanın En İyi Oyuncusu: 2008, 2016, 2017

Avrupa Altın Ayakkabı: 2007/2008 (31 gol), 2010/2011 (40 gol), 2013/2014 (31 gol), 2014/2015 (48 gol).

Şampiyonlar Ligi gol krallığı: 2007/2008 (8 gol), 2012/2013 (12 gol), 2013/2014 (17 gol), 2015/2016 (16 gol), 2016/2017 (12 gol)

Lig gol krallıkları: 2007/08 (31 gol, Premier Lig), 2010/2011 (40 gol, La Liga), 2013/2014 (31 gol, La Liga), 2014/2015 (48 gol, La Liga).