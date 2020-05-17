Bu adalar neden Yunan’da?

Hasan Eğrigöz Ankara

Yüzlerce STK Lozan sürecine karşı dava açmaya hazırlanırken, Yunanlıların paçaları tutuştu. Bazı adaların Yunanistan ana karasına uzaklığı 800 kilometreden fazlayken, Türkiye’ye ise 1-2 kilometre olması, Türkiye’yi güçsüz bir üçüncü dünya ülkesi olarak gösteriyor. CHP’nin Türkiye’ye attığı Lozan kazığına en çarpıcı örneği ise Antalya’nın burnunun dibinde, 2 kilometre mesafedeki Meis adasının bile Yunanlılara bırakılmış olması. Bu çarpık harita, “Yunanistan’ı Kurtuluş Savaşı’nda denize döktüysek burnumuzun dibindeki bütün adalar neden onların?” sorusunu akıllara getiriyor.

CHP’nin ihaneti

Konuya ilişkin konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, şunları dile getirdi: “CHP zihniyeti ile bu milletin arasında büyük bir uçurum var. 60’ta darbe olur, arkasında CHP vardır. Lozan’ın arkasında CHP var. Bütün ihanetlerin arkasında var. 100 STK’nın dava açmaya hazırlanmasının ardından ‘Yunanistan panikledi’ diyoruz ama asıl panik CHP’de. Bunun gündeme gelmesi Yunanistan kadar CHP’yi de rahatsız etti.”

Üçüncü dünya ülkesi

Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver de, şunları ifade etti: “Lozan olsun, Sevr olsun bunlar Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde bizim birçok şeyi masada kaybetmemize neden oldu. Öyle olunca da güçsüz bir üçüncü dünya ülkesi durumuna düşme durumumuz oluyor. Düne kadar Kıbrıs’ı Rumlara vermemek için elimizden geleni yaptık. Şu anda Kıbrıs’ın verilmemesinin ne kadar önemli olduğunu yapılan Libya Anlaşması’nda gördük.”