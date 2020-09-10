BTSO Başkanı Burkay'dan mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması çağrısı:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan kredi borçları ve vergi ötelemelerinin sona ermesiyle firmaların önemli bir mali yükün altına gireceğine işaret ederek, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasının işletmelere rahat nefes aldıracağını bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla başta kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları, vergi ertelemeleri ve düşük faizli krediler olmak üzere üretimi ve istihdamı korumak adına önemli destek paketlerinin açıklandığını hatırlattı.

Kredilerdeki geri ödemesiz dönemin eylül ayı içinde sona erdiğini, ertelenen vergilerin ise ekim, kasım ve aralık aylarında cari dönem vergileriyle çakışacağını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ticari hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte işletmelerimize sunulan desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2020 yılında ödenmesi gereken ve ödenemeyen vergiler için yeniden yapılandırma ve taksitlendirme olanağı sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca nisan-haziran döneminde ötelenen vergi ve sigorta primleri, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak. Bu yükümlülüklerin 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde 24 ay taksitlendirilmesi işletmelerimize rahat nefes aldıracaktır."

Burkay, reel sektör temsilcilerinin banka kredilerinin ödenmesi konusunda da desteğe ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Banka kredilerinin ilk faiz ve ana para taksitlerinin ödenememesi halinde Kredi Garanti Fonunun işletmelerimize destek olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Eximbank ve Merkez Bankasının Türk lirası cinsi ihracat reeskont kredilerinin yeniden başlatılması da dış ticaret firmalarımız için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.