  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Karayılan'a yakın isim etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin aşı teminindeki başarısı: Sinan Oğan'dan CHP'lilere tokat gibi çıkış

İsmail Demir’den dikkat çeken açıklamalar

Beyaz Saray’dan zehir zemberek koronavirüs raporu açıklaması

AK Parti kongresine tepki gösteren 'lebalebçiler' Cem Yılmaz'ın gösterisine sessiz!

Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi
Ekonomi BTK'dan Yemek Sepeti ile ilgili son dakika açıklaması!
Ekonomi

BTK'dan Yemek Sepeti ile ilgili son dakika açıklaması!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "Yemek Sepeti" firmasına yapılan siber saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:03:00 -
BTK'dan Yemek Sepeti ile ilgili son dakika açıklaması!

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adresleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından belirlendi.

"Yemek Sepeti"ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak, 18 Mart'ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına, kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca erişildi.

Yetkisiz erişim olduğunda uyarı veren güvenlik sistemlerindeki alarmlar neticesinde olağan dışı hareket ortaya çıktı. Daha sonra söz konusu firmanın siber güvenlik ekipleri tarafından BTK USOM'a yapılan bildirim sonucu şüpheli erişimler belirlendi.

USOM tarafından olaya yerinde müdahale edilerek, saldırının nasıl gerçekleştiği, boyutları ve etki alanı analiz edildi. Saldırının başlangıç noktası belirlenerek, benzer tehditlerin diğer sistemler ve kurumlarda oluşmaması için gerekli önleyici çalışmalarda bulunuldu. Bu yönde tüm ilgili kuruluşlardaki siber olaylara müdahale ekiplerine gerekli uyarılar yapılarak önlemlerin artırılması istendi.

Söz konusu olayda saldırganların kullandığı yurt dışı kaynaklı IP'ler, USOM tarafından tespit edildi. IP'lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda yurt dışındaki ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi ve konuya ilişkin bilgilerin USOM'a iletilmesi talep edildi.

Olaya ilişkin analizler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile suç boyutuna ilişkin güvenlik kurumlarıyla, veri ihlali boyutuyla da Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile iş birliğine devam ediliyor. Yemek sipariş şirketi de yaptığı açıklamada, kullanıcıların ad ve soyadı, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!
Dünya

Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğre..
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..
Vergide önemli düzenleme! Artık 'İkinci el' satışından harç alınacak
Ekonomi

Vergide önemli düzenleme! Artık 'İkinci el' satışından harç alınacak

Vergide getirilecek olan yeni uygulama ile 2. el işlemlerinden binde 5 oranında harç alınacak. Kurumların kâr dağıtımlarından vergi peşin ke..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay