0553 313 94 23

Brunson krizine NATO uyarısı

Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Aleksander Lambsdorff, Türkiye ve ABD'ye Brunson krizini sona erdirme çağrısı yaptı. Lambsdorff, müttefiklerin NATO'yu yıpratmamaları gerektiğini söyledi

03 Ağustos 2018 Cuma 21:45
Brunson krizine NATO uyarısı

Alman vekil Aleksander Lambsdorff Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın Türkiye'de yargılanmakta oluşu nedeniyle Ankara ile Washington arasında patlak veren gerginliğin görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Lambsdorff Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Dış politik huzursuzlukların artmakta olduğu bir dönemde NATO müttefiklerinin karşılıklı tehditlerle yetinmeyip yaptırımlara başvurmasının iyiye işaret olmadığını" söyledi.

Liberal politikacı, "İttifak bünyesindeki dayanışmanın daha fazla zarar görmemesi için ABD ve Türkiye, papaz Brunson yüzünden çıkan diplomatik krizi sona erdirmelidir” dedi.

Trump yönetimi Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yaptırım uygulama kararı almış, bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da bu adımın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu.

"DİYALOĞUN KESİLMEMESİ ÖNEMLİ"

2016 yılı ekim ayında terörü desteklediği suçlamasıyla gözaltına alınan Brunson aynı yılın aralığında da tutuklanmıştı. Savcılığın 35 yıl ağır hapis cezası talebinde bulunduğu Amerikalı din adamının yargılandığı mahkeme geçen hafta Brunson'un sağlık nedenleriyle ev hapsine alınmasına karar vermişti.

ABD kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakanlar bugün de Singapur'daki ASEAN toplantısı sırasında bir araya geldi.

Hür Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lambsdorff, "Görüşme kararının doğru yönde atılmış ilk adım olduğunu' ve "Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve NATO devletlerinin diyaloğu desteklemeleri ve tarafları söz düellosunu yumuşatmaya zorlamaları gerektiğini" sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 21:45
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huzursuz bacak sendromu nedir?
    1. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    2. MEB'den öğrencilere müjdeli haber!
    3. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    4. Şehriye salatası tarifi
    5. ABD çalkalanıyor! Trump'ı zora sokacak..
    6. Anketler açıkladı! Almanya'da ırkçılık..
    7. Çocuklarda duygusal yoksunluk nasıl..
    8. Soyulmuş patateslerin kararmasını..
    9. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    10. Evlilik görüşmesinde dikkat edilmesi..
    11. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    12. Soğanın faydaları nelerdir?
    13. Brunson krizine NATO uyarısı
    14. Tuz rutubetten nasıl korunur?
    15. CHP'de imza krizi! Genel Merkez'den 8..
    16. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    17. Takıntı hastalığına (OKB) dikkat!
    18. Kalp yetmezliğine karşı alınacak..
    19. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    20. YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!