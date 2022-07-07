Brezilyalı model Rus füzesiyle öldürüldü

Daha önce Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı savaştığı öğrenilen Thalita do Valle adlı Brezilyalı model, bu defa Rusya saldırısına karşı Ukrayna’yı korumak için orduya katıldı.

39 yaşındaki model, savaşın başladığı şubat ayından bu yana yoğun bombardıman altında olan Ukrayna’nın Kharkiv şehrindeki askeri sığınakta öldürüldü. Valle, Ukrayna ordusunda keskin nişancı olarak görev alıyordu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Valle, füze saldırısı esnasında sığınakta kalan tek askerdi.

DEAŞ'a karşı da savaşmıştı

Hukuk okuduktan sonra model ve oyuncu olarak kariyerinde ilerleyen Valle, savaş meydanındaki deneyimlerini YouTube’da anlatıyordu. Yayınladığı videolarda DEAŞ’a karşı savaşırken nasıl keskin nişancılık eğitimi aldığı görülüyor.

Bombardımandan sağ çıktı

The Sun'a konuşan erkek kardeşi Theo Rodrigo Viera, Valle’yi hayat kurtaran bir kahraman olarak tanımladı. Viera, keskin nişancı olarak görev alan kız kardeşinin Ukrayna’ya sadece üç hafta önce gittiğini söyledi. Valle, ilerleyen Rus güçlerinden korunmayı sağlamada görevliydi. Brezilyalı model, Ukrayna’nın başkenti Kyiv’deki bir bombardımandan sağ kurtulmuştu.

Valle, Rus askerleri tarafından takibe takıldıkları için ailesine çok fazla telefon edemediğini söylüyordu. Ailesiyle en son geçen pazartesi, Kharkiv’e hareket etmeden önce konuşmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’na yönelik saldıları başladığında aralarında sanatçıların da bulunduğu pek çok sivil orduya katıldı. Ukraynalı oyuncu Pasha Lee de mart ayında Irpin şehrinde hayatını kaybetmişti.