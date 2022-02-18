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Dünya Brezilya'daki selde arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine takıldı
Dünya

Brezilya'daki selde arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine takıldı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 111'e yükseldi, bölgede tekrar sert yağışların başlamasıyla arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 09:04:00 -
Brezilya'daki selde arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine takıldı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 111'e yükseldi, bölgede tekrar sert yağışların başlamasıyla arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 111'e çıktı, kaybolanların sayısının 116 olduğu açıklandı.

Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldığı, hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Öğlen saatlerinde 24 de Maio Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahallenin boşaltıldığı aktarıldı.

Yetkililer, 116 kişi için kayıp kaydı oluşturulduğu ancak bunlardan kaçının yerinin belirlendiğinin bilinmediğini söyledi.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 24 kişinin kurtarıldığını ve 705 kişinin sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.

Breziyla Ulusal İzleme ve Uyarı Merkezi, Rio de Janeiro'nun yüksek bölgelerinde özellikle de Petropolis'te toprak kayma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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