Brezilya'da İslam rüzgarı: Müslüman olanların sayısı her geçen gün artıyor

Son 20 yılda, Brezilya'da İslam'ı seçenlerinin sayısı büyük ölçüde arttı. Üstelik ihtida edenler mülteci veya göçmenler değil inançlarını değiştiren yerel sakinler.

Hip-hop dansçısı Cesar Kab Abdul, İslam'ı ilk olarak Güney Amerika'nın siyah nüfusu arasında oldukça popüler olan Malcolm X'in biyografisini okuyarak öğrendi. Ancak bu bilgi hayatını hiçbir şekilde etkilemedi. 2007'de kader Cesar'ı kendisine birçok dini kitap sunan Mısırlı bir vaizle bir araya getirdi. Cesar okudu, düşündü ve kendisi için en doğru dinin İslam olduğuna karar verdi. Arab News muhabirlerine konuşan Cesar Kab Abdul, “İlk başta İslam'ın kültürel ve politik yönleri konusunda oldukça radikaldim. Ancak daha sonra gerçek doğasını anlamaya başladım” dedi.

2012 yılında rapçi Cesar, Sao Paulo'da kadın sahabesi olan Sumaya bint Hayat'ın adını verdiği bir cami inşa etti. “İslam'da kadına yönelik baskı algısının önyargıdan başka bir şey olmadığını göstermek için bu camiye bir kadının adını verdim” diyor.

“HAYATIMI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİM”

Cesar, dini görüşlerini değiştirdikten sonra, birçok meslektaşı da onu takip etti. Bunlardan biri, 1500'den 1888'e kadar Brezilya'da kölelik sırasında gelişen dans ve dövüş sanatlarının bir kombinasyonu olan capoeira'da bir antrenör olan Karim Malik Abdul idi. Karim Malik Abdul, “Başlangıçta Cesar beni davet ettiğinde camiye gitmeye niyetim yoktu. Daha sonra bu dinin onun hayatını nasıl değiştirdiğini gördüm ve benim hayatımı da değiştirmeye karar verdim” dedi.

“İSLAM KİMLİĞİMİN BİR PARÇASI”

Brezilya’da İslam’la tanışan bir başka isim ise Cemal Adesoji. Pelotas şehrinde biyolog ve rapçi olan Adesoji, “Rio de Janeiro ve Sao Paulo'daki camilere sık sık gittim ama Arap olmadığım için kendimi yetersiz hissettim. Ama bir noktada siyahi Müslümanlar topluluğunu keşfettim ve kendimi tek bir topluluğun parçası gibi hissettim” dedi. Adesoji, kendi ülkesinde İslam'ı ve tarihini incelemeye çok zaman ayırdığını da ifade etti. Özellikle 19. yüzyıla kadar kendi şehrinde cami ve medreselerin var olduğunu öğrenen Adesoji, "İslam ilk olarak Brezilya'da siyah kölelerle ortaya çıktı, bu yüzden bu din benim kimliğimin bir parçasıdır" diyor.

AKIN AKIN İSLAM’A KOŞUYORLAR!

Son yıllarda Arap göçmenler sayesinde İslam Brezilya'da yayılıyor olsa da, şimdi ana akımı yerel Afro-Amerikalılar. 2010 nüfus sayımına göre 35.000 kişi kendini Müslüman olarak tanımladı. Ancak şimdi Brezilya İslam Federasyonunun katılımcıları yarım milyondan fazla olduğu kaydediliyor.

Kaynak: Doğru Haber