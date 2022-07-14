Brezilya Kongresi’nden Kripto Yasa Tasarısını Erteleme Kararı

Birçok ülke kripto ekosistemiyle ilgili düzenlemeler yapmaya ve yasa tasarısı çıkarmaya başladı. Bununla birlikte hükümetler kripto piyasasıyla ilgili adımlar atmaya başladı. Bu kez Brezilya kongresinden kripto yasa tasarısıyla ilgili bir karar geldi.

Brezilya Kongresi, Kripto Yasa Tasarısını Erteledi

Brezilya kongresi, kripto tasarı oylamasını ekimde yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya ertelediğini duyurdu.

Brezilya’daki milletvekilleri önümüzdeki hafta başlayacak olan kongre tatilinden önce kripto yasa tasarısını ele alacaklardı, ancak bütçe yönergeleri yasası ve tıp sektörü için önerilen bir anayasa reformu yasama gündemine hakim oldu.

Nisan ayında Senato, kripto işlemlerini düzenleyen ve kripto şirketleri için “sanal hizmet sağlayıcılar” etiketini oluşturan tasarıyı onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi, tasarıyı alt mecliste sunmakla görevli Kongre Üyesi Expedito Netto’nun Senato’nun orijinal tasarısından iki maddeyi çıkarması nedeniyle söz konusu metin üzerinde uzlaşmaya varamadı. Kaldırılan ilk madde, borsaların varlıklarını müşterilerinkilerden ayrı tutmasını gerektiği belirtiliyordu.

Ayrıca belirtmek gerekirse, geçtiğimiz haziran ayında Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo, kripto yasa tasarısını belirli yasal düzenlemelere uymayacağına dair endişeler nedeniyle veto etmişti.