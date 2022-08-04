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Ekonomi Brezilya faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!
Ekonomi

Brezilya faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

Brezilya Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 11:59:00 -
Brezilya faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

Brezilya Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti ve Eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.

Brezilya Merkez Bankası Selic faiz oranını yüzde 13,25'ten yüzde 13,75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.

Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11,75 puana çıktı.

Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11,39 olarak kaydedilmişti.

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