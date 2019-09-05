0553 313 94 23

Brent petrolün varili 60,60 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,60 dolardan el değiştiriyor

05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
Brent petrolün varili 60,60 dolar seviyesinde

Gün içinde 58 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı saat 21.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 artarak 60,60 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,37 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ağustos ayında Çin'de hizmet sektöründe yaşanan büyüme etkili oldu.

Temmuz ayında 51,6 seviyesinde bulunan Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI),geçen ay 52,1'e ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 60,26 ile 61,91 dolar aralığının direnç, 60,21 ile 60,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efeler Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz süt ve beslenme desteği
    1. Efeler Belediyesi’nden çocuklara..
    2. Merkez Bankası enflasyon rakamlarını..
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    5. Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme..
    6. İngiltere ile diyalog atağı
    7. İstanbul'da kurusıkıdan gerçek silah..
    8. Çinlilerden kiraz ve siyah incire..
    9. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    10. Araçlarda bulundurulması gereken..
    11. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    12. Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
    13. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    14. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    15. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    16. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    17. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    18. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    19. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    20. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!